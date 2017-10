10 personas van presas por caso Banco Unión y citarán a autoridades

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Luego de más de 10 horas de audiencia de medidas cautelares reservadas, la jueza 1.ª anticorrupción Cinthia Delgadillo dispuso ayer jueves detención preventiva para 10 de 11 allegados de Juan Pari Mamani, quien es el principal acusado de desfalcar Bs 37,6 millones a las agencias de Batallas y Achacachi (La Paz), del Banco Unión (BUN). Familiares y exsocios de Pari, fueron acusados de legitimación de ganancias ilícitas, receptación proveniente de delitos de corrupción y favorecimiento al enriquecimiento ilícito al exjefe de operaciones de la agencia rural de esta entidad, cuyo accionista mayoritario es el Estado. Los imputados serán enviados a la cárcel de San Pedro y a los centros de Orientación Femenina de Obrajes y Miraflores de la ciudad de La Paz, porque la jueza consideró riesgo de fuga y peligro de obstaculización en las investigaciones. La cuñada de Pari (María J.L.) se benefició con detención domiciliaria porque no se le encontraron indicios de responsabilidad en los delitos, ante el supuesto lavado de dinero que habrían realizado los demás imputados. "El Ministerio Público también ha señalado que las investigaciones continuarán en las próximas horas y bajo ese concepto, se ha dispuesto estas detenciones lamentables", informó el abogado de la familia de Pari, Jesús Andrade. Añadió que la jueza Delgadillo no consideró el hecho de que, como familia, "no tenían la obligación de denunciar a Juan Pari" por el caso.



Fundamentación fiscal

Los fiscales no vertieron ninguna declaración, luego de la audiencia. Sin embargo, la Fiscalía departamental de La Paz envió un comunicado detallando las fundamentaciones que realizó la comisión de fiscales, compuesta por Daniel Ayala, Ruddy Terrazas, Erlan Almanza y Ramiro Jarandilla. Por ejemplo, especifica que la madre y la cuñada del presunto autor del desfalco habían favorecido al enriquecimiento ilícito en grado de autoría. Los sindicados Jorge M.P., Nelson Q.M. y Eduardo P.V. fueron compañeros de colegio de Pari, quien los invitó a crear empresas, además de realizar depósitos bancarios y compra de equipamiento en el país y el exterior. Pablo V. N. fungía como chofer de Pari y realizó un depósito bancario para la compra de maquinaria para edificar paredes de estuco. También hizo la entrega de dinero para la compra de una movilidad Mazda modelo 2018. Respecto a Jorge H. B. y Rommel P. Q., los fiscales manifestaron a la jueza Delgadillo que el primero gestionó la compra de tres terrenos en Cochabamba y el segundo traspasó una discoteca a nombre de Pari.



Por su parte, el hermano del imputado recibió un automóvil 2016 por su cumpleaños, además ambos viajaron en reiteradas oportunidades a Santa Cruz e incluso a Santa Fe, Argentina. En el caso de la esposa de Pari, Carolina J. L., también aceptó un vehículo Mercedes Benz como regalo y tenía pleno conocimiento de la compra de diferentes inmuebles, autos último modelo, la constitución de empresas y los constantes viajes.



El último imputado, Miguel A. S., conocía que Pari afectó a la cuenta contable del Banco Unión; además era el mayor accionista de los negocios, por lo que legitimó ganancias ilícitas y recibió dinero de los hechos ilícitos con la finalidad de incrementar su empresa, según el fiscal Almanza.

La anterior semana, habían sido enviados a la cárcel por este caso el principal implicado, Juan Pari, su cómplice, Alexis Calderón; y su novia, Luciana Reynaga. Juan Carlos Gott recibió detención domiciliaria, con lo que suman 13 personas detenidas preventivamente y dos con detención domiciliaria.

Informe oral



Por otro lado, el diputado Javier Zavaleta (MAS) anunció que el ministro de Economía, Mario Alberto Guillén y la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), Lenny Valdivia, serán convocados a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, para que brinden un informe oral respecto al desfalco del Banco Unión.

Por su parte, el diputado del MAS Víctor Borda sostuvo que además de encontrar a todos los autores intelectuales y materiales del desfalco, el Ministerio

Público debe ampliar la investigación contra la máxima autoridad del Banco Unión (Marcia Villarroel) porque hay delitos que se cometen por omisión o comisión, y que ese sería el caso en la entidad bancaria.



Por su lado, Édgar Montaño, también diputado del MAS, dijo que se solicitó una petición de informe escrito para que la gerente general del banco indique las razones por las que detectaron tarde la desaparición del dinero.

Sanciones y resarcimiento



El ministro de Justicia, Héctor Arce, reconoció que la Fiscalía "trabaja intensamente para la sanción penal con todo el rigor que tiene la ley"contra los involucrados en la sustracción millonaria y exigió "el resarcimiento de los daños, dada la sinvergüenzura con la que se actuó en este hecho".

La autoridad recordó que las autoridades de la ASFI y el banco involucrado deberán entregar un informe de lo ocurrido, para analizar si hubo o no responsabilidad de algunos altos directivos de la entidad. TEMAS CLAVES DEL PRESUNTO DESFALCO



1.- El ministro de Justicia, Héctor Arce, observó la "actitud de ostentación" de Juan Pari, en redes sociales, que "muestra cierto grado de confianza que le impedía ver cuál iba a ser su destino".



2.- La ASFI informó de que una auditoría interna realizada en el Banco Unión estableció responsabilidades y la vulneración de tres controles internos.



3.- El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, sostuvo que parte del dinero sustraído del Banco Unión sirvió para hacer marchar la compra de maquinaria en China. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario