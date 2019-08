20 días, 5 parques en riesgo y un millón de Ha quemadas

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El fuego, que devast√≥ casi un mill√≥n de hect√°reas de bosques en el oriente del pa√≠s, comenz√≥ tambi√©n a quemar cinco √°reas protegidas del pa√≠s: el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, Parque Otuquis, el Valle de Tucavaca, la laguna Concepci√≥n y el parque hist√≥rico Santa Cruz La Vieja. El fuego, que naci√≥ en los municipios de Robor√© y San Ignacio hace m√°s de 20 d√≠as, avanza sin tregua, y hasta ayer se hab√≠a registrado 953.917 hect√°reas quemadas. Tras reportarse toda esta situaci√≥n, el Gobierno, finalmente, present√≥ ayer al Gabinete de emergencia ambiental para que atienda las necesidades causadas por los incendios y concret√≥ el alquiler del avi√≥n Supertanker (Boeing Tanque 747) para combatir los incendios, una propuesta que fue muy demandada por la poblaci√≥n. De acuerdo con el informe que dio a conocer ayer el vicepresidente √Ālvaro Garc√≠a Linera, el alquiler de la nave, que llegar√° hoy al pa√≠s, costar√° 800 mil d√≥lares. Cada vuelo tendr√° un importe de 16 mil d√≥lares. El avi√≥n transporta 150 mil litros aproximadamente y tiene una autonom√≠a de vuelo de 13 horas. Parques afectados La secretaria de Medio Ambiente de la Gobernaci√≥n de Santa Cruz, Cinthia As√≠n, se√Īal√≥ que en un mes se duplic√≥ la cantidad de hect√°reas afectadas por incendios. "Hasta julio, aproximadamente se hab√≠a computado 310 mil hect√°reas. En agosto, se han afectado otras 340 mil hect√°reas, o sea que aproximadamente en todo el a√Īo se han quemado 654 mil hect√°reas, s√≥lo en Santa Cruz (sin contar Beni). Las √°reas protegidas que han sido m√°s afectadas son Tucavaca y ahora es Otuqui, que est√° siendo afectada. Nos causa much√≠sima pena. Estamos trabajando, priorizando las vidas humanas y el patrimonio de los ciudadanos, pero no podemos estar aislados del dolor que nos causa la afectaci√≥n al patrimonio natural y a la biodiversidad", asegur√≥. As√≠n inform√≥ ayer que el incendio de la Chiquitan√≠a se propag√≥ por el municipio de Charagua hacia el √°rea protegida de Otuqui, que est√°n en la zona de El Pantanal, en el sureste del departamento de Santa Cruz, en las fronteras con Brasil y Paraguay Por su parte, el gerente de proyectos de la Fundaci√≥n Amigos de la Naturaleza (FAN), Armando Rodr√≠guez, se√Īal√≥ que "el parque Noel Kempff por ahora est√° siendo el menos afectado en comparaci√≥n con otros a√Īos". Los parques nacionales comienzan a ser afectados de manera paulatina y, aunque la quema de bosques es m√≠nima, la preocupaci√≥n es permanente por la afectaci√≥n que est√° teniendo la vegetaci√≥n en esas zonas. "Lo que se est√° quemando es vegetaci√≥n dispersa, baja, m√°s para el chaco. Tiene bajo contenido de biomasa, con gran parte de la estructura de pastos o herb√°ceas. Eso es lo que se est√° quemando principalmente", dijo. La afectaci√≥n a los animales a√ļn no fue cuantificada. Seg√ļn reportes preliminares, en las reservas existen m√°s 554 especies de animales, y m√°s de 55 plantas end√©micas (que s√≥lo crecen en esos lugares). El impacto ambiental s√≥lo se compara con los incendios ocurridos en 2010. Sin embargo, en esta gesti√≥n se suma que la √©poca es m√°s seca que la anterior y los fuertes vientos suscitados en estas √ļltimas semanas, lo cual ha generado condiciones propicias para que el fuego se expanda y escape del control, explic√≥ Marlene Quintanilla, directora de Investigaci√≥n y Gesti√≥n del Conocimiento de la FAN. La funcionaria consider√≥ que las hect√°reas afectadas se contabilizar√°n en el segundo mes de sequ√≠a y que el tema podr√≠a complicarse, considerando que septiembre y octubre son considerados los meses m√°s cr√≠ticos. Si bien no se puede hacer una relaci√≥n con a√Īos anteriores, queda el dato de que, en 2010, Bolivia perdi√≥ casi 6 millones de hect√°reas, situaci√≥n que tambi√©n fue atribuida a las condiciones generadas por las fuertes sequ√≠as y heladas ocurridas ese a√Īo. Los incendios van siendo controlados, pero se requiere de m√°s ayuda. ¬† 4 MM de Ha perdidas. El promedio de p√©rdida forestal es de 4 millones de hect√°reas por a√Īo. En 2010, la afectaci√≥n fue de 6 millones. ¬† DATOS Seis ministros son parte del Gabinete. El Gabinete de emergencia ambiental est√° conformado por los ministros de la Presidencia, Juan Ram√≥n Quintana; de Defensa, Javier Zavaleta; de Desarrollo Rural, C√©sar Cocarico; de Salud, Gabriela Monta√Īo; de Medio Ambiente y Agua, Carlos Ortu√Īo, y de Gobierno, Carlos Romero. Centros de refugio para animales. Se dispondr√° de centros de refugios de animales que hayan sido afectados por los incendios. El Colegio de Veterinarios y el Senasag ayudar√°n con 50 profesionales de salud. Movilizar√°n 1.700 polic√≠as y militares. De los 1.060 efectivos que realizan tareas en las zonas de incendios, se movilizar√°n al menos 700 personas m√°s para ayudar a controlar los incendios. Hoy llega el avi√≥n Supertanker. El avi√≥n llegar√° hoy a la zona de la Chiquitan√≠a. Esta nave puede transportar 150 mil litros de agua para sofocar los incendios. Reforzar√°n el trabajo a√©reo. Tres helic√≥pteros se sumar√°n a los tres que ya est√°n operando en la zona,y se contratar√°n hasta 10 avionetas cisterna, que pueden cargar hasta mil litros cada uno. Focos de calor en las √ļltimas 24 horas. El Sistema de Monitoreo y Alerta Temprana de Riesgos de Incendios Forestales (Satrifo) hab√≠a registrado hasta las 20:00 de ayer 4.711 focos de calor a nivel nacional. 15 mil rollos de forraje para los ganaderos. El Gobierno anunci√≥ que comprar√° 15 mil rollos de forraje, cada uno de 250 kilos para el ganado. ¬† CONCEPCI√ďN SE DECLARA EN EMERGENCIA POR EL FUEGO Y SAN MAT√ćAS, EN DESASTRE El municipio de Concepci√≥n declar√≥ ayer el estado de emergencia por los incendios forestales que afectan a varias zonas, mientras que San Mat√≠as elev√≥ la categor√≠a riesgo a desastre, luego de cuantificar la p√©rdida de m√°s de 150 mil hect√°reas. El concejo municipal de Concepci√≥n aprob√≥ el uso de recursos municipales para atender la contingencia, seg√ļn se√Īal√≥ la presidenta de esa instancia, Isabel Putar√©. Asimismo, la alta funcionaria municipal se√Īal√≥ que, pese a los esfuerzos, el fuego avanza en R√≠o Blanco, Monte Verde y San Pablo Norte. La gravedad del hecho en la regi√≥n de R√≠o Blanco provoc√≥ que el fuego llegue hasta las viviendas, por lo que los ni√Īos tuvieron que ser evacuados. San Mat√≠as Tras la cuantificaci√≥n de hect√°reas devastadas, las autoridades del municipio de San Mat√≠as declararon el desastre, requisito con el cual podr√°n solicitar ayuda a instancias departamentales y nacionales. La etapa que se cumple actualmente es la de intervenci√≥n para controlar la emergencia. Posteriormente, se har√° la cuantificaci√≥n del total de hect√°reas consumidas. Una inspecci√≥n realizada ayer calcul√≥ grosso modo m√°s de 150 mil hect√°reas devastadas. Santa Cruz encara una etapa complicada considerando que al ser el segundo mes de sequ√≠a, la afectaci√≥n podr√≠a incrementarse en los pr√≥ximos meses. De momento, los Gobiernos municipales a√ļnan esfuerzos para controlar el incendio que ya lleva m√°s de tres semanas. El m√°s voraz para la regi√≥n chiquitana El alcalde de San Jos√©, Germain Caballero, se√Īal√≥ que √©ste puede ser catalogado como el incendio m√°s voraz en la regi√≥n chiquitana, no as√≠ para su municipio. 