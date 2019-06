22 áreas protegidas del país registran asentamientos ilegales

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Los asentamientos humanos ilegales ya no est√°n √ļnicamente en tierras bajas, sino en todo el pa√≠s. En los √ļltimos 10 a√Īos han avanzado a las 22 √°reas protegidas del pa√≠s y, en algunos casos, con aval del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Seg√ļn la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Ind√≠genas, Originarios, Campesinos y √Āreas Protegidas (Contiocap), estos asentamientos est√°n, en mayor medida, en √°reas protegidas o reservas forestales de dominio departamental y municipal. La resoluci√≥n del II Congreso de la Contiocap, realizado la pasada semana en Santa Cruz, manifiesta su rechazo al avasallamiento, loteo y asentamientos por parte de sindicatos de colonizadores "que claramente no son sectores sin tierra, y con el aval del INRA est√°n perpetrando una invasi√≥n ilegal a territorios ancestrales y √°reas protegidas". Alex Villca, vocero de la Contiocap, sostiene que a algunas comunidades colonizadoras llegan a nombre del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C√©sar Cocarico, o del presidente, Evo Morales, y que esto ocurre en todas partes de Bolivia. "Yo creo que en la totalidad de las √°reas protegidas, en las 22 √°reas de jerarqu√≠a nacional", dijo, a tiempo de mencionar que si √°reas como el Tipnis, Tariqu√≠a, Pil√≥n Lajas, Madidi, Ambor√≥ y el Parque Nacional Carrasco son avasalladas, "habr√≠a que imaginar lo que est√° pasando en √°reas que tienen una jerarqu√≠a inferior". Los asentamientos humanos han generado un importante conflicto en los municipios de la Chiquitan√≠a, en Santa Cruz. Particularmente, la intenci√≥n de comunidades interculturales de ocupar la totalidad de la superficie de la reserva municipal El Copaibo (347.037 hect√°reas), en Concepci√≥n, deriv√≥ en una batalla judicial contra las autoridades de este municipio. En mayo de 2018, el concejal Faustino Lima (MAS) present√≥ una acci√≥n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) pidiendo la inconstitucionalidad de la ley municipal que declara √°rea protegida a El Copaibo. El memorial argumenta que dicha ley no cumpli√≥ con el requisito de realizar la consulta previa a los pobladores que ocupan ese territorio. Sin embargo, el presidente del Comit√© C√≠vico del municipio de Concepci√≥n, Jos√© Serrate, asegura que la √ļnica intenci√≥n es repartir tierras a colonos. ¬† DATOS Ley beneficia a vivientes de la zona. El art√≠culo 43 de la Ley INRA establece que la dotaci√≥n de tierras fiscales ser√° con preferencia para los pobladores que habitan la zona. Conflicto por tierras en la Chiquitan√≠a contin√ļa. Autoridades municipales y c√≠vicas de la Chiquitan√≠a se reunir√°n el viernes para analizar medidas a tomar. 18 comunidades ocupan parte de reserva. Las comunidades interculturales est√°n asentadas en la reserva municipal El Copaibo, en Concepci√≥n, en una superficie de al menos 27 mil hect√°reas. Con una acci√≥n de inconstitucionalidad, pretenden abarcar m√°s terreno. ¬† DENUNCIAN QUE EL INRA INCUMPLI√ď ACUERDO El presidente del Comit√© C√≠vico del Bloque Chiquitano, Jos√© Serrate, inform√≥ que en abril las autoridades municipales y c√≠vicas de los municipios de la Chiquitan√≠a acordaron el compromiso del INRA de suspender la emisi√≥n de resoluciones de asentamientos a nuevas comunidades en esta zona, mientras contin√ļen las mesas de trabajo en las que se busca una soluci√≥n al conflicto generado por una supuesta dotaci√≥n discriminatoria de tierras. Sin embargo, Serrate afirma que el INRA incumpli√≥ el acuerdo y que, a la fecha, contin√ļa emitiendo resoluciones de asentamiento a comunidades interculturales afines al MAS. Serrate indic√≥ tambi√©n que, durante el Gobierno del presidente Evo Morales, han llegado al menos 1.800 comunidades del interior del pa√≠s a municipios de la Chiquitan√≠a como San Ignacio, San Jos√©, Concepci√≥n, San Rafael, San Miguel, entre otros, da√Īando el ecosistema de √©stas √°reas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario