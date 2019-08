42% de la coca va a mercados ilegales y parques aumentan plantaciones

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Entre 9.222 y 17.422 toneladas de coca se venden fuera de los mercados legales declarados por el Gobierno, eso significa que entre el 28 y el 42 por ciento del arbusto pasa a los mercados ilegales, lo que llam贸 la atenci贸n incluso del presidente Evo Morales, quien lament贸 este dato. "Tomando en cuenta el rango de producci贸n potencial de la hoja de coca utilizado en el presente informe, en los mercados autorizados se comercializ贸 entre el 58% y el 72% de la producci贸n total de la hoja de coca; por consiguiente, se deduce que entre el 28% y el 42% restante se comercializ贸 en mercados no autorizados y para otros prop贸sitos", dijo Thierry Rost谩n, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en ingl茅s), que ayer brind贸 su informe anual en la Canciller铆a, acto al que concurri贸 el propio presidente boliviano. "Lamento mucho por ese mercado ilegal de la coca铆na, sigue ese mercado ilegal regulando el precio de la coca, y saben los compa- 帽eros del tr贸pico como tambi茅n Yungas, estamos convencidos de ese problema que es de todo el mundo", afirm贸 en su discurso el jefe de Estado. Desde junio se conoce que los cocaleros afines al Gobierno abrieron mercados paralelos de coca en distintos puntos de La Paz. Luego tomaron un hospital para convertirlo en mercado y al final tomaron una planta de mate de coca para que sea su abasto, donde permanecen en la actualidad. El dirigente Gerardo R铆os, que forma parte del comit茅 de defensa de Adepcoca, record贸 que fue el propio Gobierno que foment贸 la apertura de un mercado ilegal de coca, pese a que la nueva Ley de la Coca solo reconoce los mercados de Sacaba, en Cochabamba y Adepcoca, en La Paz. Ayer, el Gobierno invit贸 a los dirigentes afines al acto; sin embargo, estos abandonaron la Canciller铆a sin hacer declaraciones. Los parques El informe estableci贸 que en esta聽gesti贸n el cultivo de coca en Bolivia disminuy贸 de 24.500 ha en 2017 a 23.100 ha en 2018, lo que representa una reducci贸n neta de 1.400 hect谩reas, un 6 por ciento menos en comparaci贸n con los datos del a帽o pasado. Pero el dato llamativo est谩 en los parques y 谩reas protegidas, son seis reservas donde se planta coca y el Gobierno no puede eliminarla. Se inform贸 de que solo en los parques Isiboro S茅cure, Carrasco y Ambor贸 hubo una disminuci贸n de plantaciones, mientras que en el parque de Cotapata se mantuvo la misma cantidad de coca. Pero en los parques de Apolobamba y Madidi, las plantaciones de coca crecieron. En el caso de los Parques Isiboro S茅cure y Carrasco, fueron en el Pol铆gono 7 del primer parque donde est谩 la mayor superficie cultivada con coca, alcanzando 850 ha y en el 谩rea comprendida entre el l铆mite del Parque Nacional Carrasco hasta la l铆nea roja, se evidenciaron 600 ha con cultivos de coca, refiere el documento. El dirigente cocalero de Chapare, Leonardo Loza, admiti贸 los resultados sobre el crecimiento de coca y la imposibilidad de control de los mercados ilegales. Pero desde su perspectiva, en el tr贸pico de Cochabamba se produce menos coca que en la zona de Yungas y por tanto deber铆a tomarse ese detalle en cuenta para los an谩lisis.

MORALES ARREMETE CONTRA EEUU POR INFORME

El informe que dio la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) sobre los cultivos de coca, fue aprovechado por el presidente Evo Morales, quien arremetió contra EEUU y su política antidroga. Y también les recordó a sus compañeros cocaleros que la coca ya no es "patria o muerte". "Las semanas pasadas, el Departamento de Estado de Estados Unidos dio su informe reconociendo que en Bolivia se ha reducido, pero nos descertifica; el país que tiene menos plantación de coca. Al país que tiene más cultivos de coca (Colombia) se certifica, cómo se entiende eso, habría que ser el país más productor de coca para ser certificado por el Departamento de Estado de Estados Unidos", dijo. Luego, en una nueva alusión al país del norte afirmó que si no hubiera delitos de droga en algunos países EEUU no tendría motivo para sentar bases militares en esos países. "Entonces desde un punto de vista de Estados Unidos, el tema de narcotráfico tiene un interés de carácter geopolítico", reiteró. Al final Morales agradeció la cooperación de la Unión Europea para financiar este estudio de NNUU e invitó a realizar una "tabla comparativa". Aseguró que debía compararse cómo están los países donde la UE brinda apoyo para la lucha antidroga versus cómo están los países donde EEUU brinda su cooperación, "sencillo para evaluar los resultados que tenemos en la lucha contra el narcotráfico". Pero Morales también dijo que sus compañeros deberían ver alternativas a la producción de coca con otros productos y relató experiencias con el palmito y el tambaquí en Chapare. "La coca ya no es patria o muerte", les dijo.