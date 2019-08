80 entidades piden abrogación de normas que permiten chaqueo

Fotografia: Infobae Agrandar la foto + Twittear M谩s de 80 instituciones , adem谩s de la Iglesia Cat贸lica , exigen al Gobierno la abrogaci贸n 聽de las normas 聽que permiten los 聽chaqueos y suponen una afectaci贸n directa a 聽bosques y tierras del territorio nacional. Solicitan adem谩s 聽la declaratoria de desastre nacional 聽por el incendio que devora la Chiquitan铆a 聽 para 聽 acceder as铆 a una pronta ayuda internacional. La Iglesia Cat贸lica 聽critic贸 la emisi贸n de las 聽normas que afectan los bosques y las tierras del pa铆s. 聽 聽"Nos parece irresponsable por imprudente el decreto 3973 聽del Gobierno nacional que autoriza las quemas controladas de terrenos y el desmonte", dijo el 聽secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), Eugenio Scarpellini. Ayer, m谩s de 80 instituciones cient铆ficas, 聽t茅cnicas 聽y plataformas ciudadanas -como colegios de ingenieros ambientales, veterinarios, universidades, pastorales y asociaciones de productores, entre otras- emitieron un pronunciamiento que exige 聽la derogaci贸n. Bi贸logos en emergencia "Como Colegio de Bi贸logos de La Paz estamos pidiendo al Gobierno la abrogaci贸n de 聽las normas que fueron responsables de los fuegos porque autorizan el chaqueo", dijo ayer uno de los miembros del Colegio de Bi贸logos de La Paz, Alfredo Fuertes. Entre las normas a las que hacen referencia est谩n: 聽 la Ley 741 (autoriza 聽el desmonte para peque帽as propiedades y 聽para actividades agr铆colas y pecuarias) y el decreto 3973 (aprueba 聽el desmonte para actividades en Santa Cruz, Beni y Pando, adem谩s permite las quemas controladas en esos departamentos). El domingo, este medio revel贸 en un reportaje que en 13 a帽os, el Gobierno aprob贸 cuatro leyes que afectan a bosques y tierras. Seg煤n la presidenta del Colegio de Bi贸logos, 脕ngela N煤帽ez, es 聽"muy irresponsable" habilitar chaqueo sin tener mecanismos de control. "Nos parece que hay otras medidas para 聽ampliar la frontera 聽agr铆cola", sostuvo. Mediante un pronunciamiento, los profesionales solicitaron 聽 que "se inmovilicen 聽las tierras en esa secci贸n y no se permita el uso de esos lugares para ampliar la frontera agr铆cola , ya que esos suelos no son aptos para la producci贸n". Seg煤n 聽el bi贸logo Manuel Oivera, "el suelo de esa zona es potencialmente forestal porque es 聽rocoso". Su colega N煤帽ez exigi贸 que se activen los 聽protocolos para declarar "zona de desastre". "Demandamos la promulgaci贸n de una ley de pausa ecol贸gica", sostuvo. La pausa ecol贸gica -explic贸- significa paralizar actividades humanas para evaluar los da帽os del medioambiente y promover tareas de reforestaci贸n. Desde hace m谩s de 10 d铆as, pobladores de las zonas afectadas, activistas, especialistas y autoridades locales 聽demandan 聽al Gobierno la declaratoria de desastre nacional para atender los incendios en la Chiquitan铆a. El domingo, el presidente Evo Morales se abri贸 a la ayuda internacional, 聽pero se resiste a emitir 聽un decreto para concretar este pedido. 驴Qu茅 dice la normativa del pa铆s? Seg煤n el par谩grafo 2 del art铆culo 39 de la Ley de Gesti贸n de Riesgos, 聽"el Presidente 聽mediante Decreto Supremo y previa recomendaci贸n del Conarade 聽(presidida por el Ministro de Defensa) declarar谩 desastre nacional cuando la magnitud e impacto del evento haya causado da帽os de manera que el Estado en su conjunto no pueda atender con su propia capacidad econ贸mica y/o t茅cnica; situaci贸n en la que se requerir谩 asistencia externa". Hasta ayer 聽 se registraron m谩s de un mill贸n de hect谩reas afectadas por la quema en la Chiquitan铆a. Seg煤n los bi贸logos, los incendios da帽an m谩s de 3.500 especies de flora y m谩s de 1.200 de fauna. 聽 Sacrificada labor de bomberos roba l谩grimas En una conferencia de prensa, 聽la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernaci贸n de Santa Cruz, Cinthia 聽As铆n, no 聽pudo contener el llanto 聽al destacar la 聽ardua labor de los bomberos que buscan aplacar el voraz incendio en la Chiquitan铆a. "No se puede quedar indiferente", dijo As铆n entre l谩grimas al referirse a la precaria situaci贸n de los 聽bomberos y los rescatistas. "Es el sentimiento de nosotros que tenemos nuestro equipo 聽all谩 (en los incendios) 聽hace m谩s de 20 d铆as trabajando, que nuestra gente est谩 all谩, que nuestros guardaparques est谩n all谩, 聽disc煤lpenme", acot贸. As铆n explic贸 que los bomberos necesitan colchones, camisetas para cambiarse y 聽pantalones de seguridad. "Si bien la Gobernaci贸n les est谩 haciendo llegar, a煤n hace falta", coment贸. Se requieren estos implementos del trabajo 聽porque los bomberos voluntarios no tienen. "Estamos comprando un lote de herramientas para hacerles llegar", dijo. Resalt贸 que los incendios a煤n est谩n activos y por eso es importante no descuidar los trabajos en la tierra para mitigar el fuego. "No hay que decir que todo est谩 controlado, cuando a煤n necesitamos liquidar nuestros incendios. 聽Actuemos con responsabilidad y seamos serios en lo que hacemos", dijo y asegur贸 que hasta ayer 聽ya son 10 municipios cruce帽os donde contin煤a el fuego. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario