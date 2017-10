90% de los laboratorios de droga están en Santa Cruz

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Este año se descubrieron 27 laboratorios de cristalización de droga en el país, de los cuales, el 90% estaba en Santa Cruz, señaló el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien acotó que se han secuestrado más de 14 toneladas de cocaína. Por su parte el ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que los operativos contra las drogas en Bolivia se incrementaron en un 135%. A su vez, Santiago Delgadillo, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), aseguró que en lo que va de esta gestión se practicaron 8.200 operativos en el país y se detuvo a 3.000 personas, de las cuales un 10 % son mexicanos y colombianos. Situación de San Germán

Por otra parte, sobre la situación de San Germán, considerada una zona ligada al narcotráfico y donde hace varios años no hay policías, Cáceres expresó su preocupación y afirmó que hay una indagación en curso por el asesinato de un hombre al que le mutilaron ambas manos.



Durante la presentación del estudio de consumo de drogas entre universitarios el martes, Romero dijo que con la instalación de un cuartel se ha disminuido el narcotráfico en la zona de manera significativa, aunque no se ha erradicado y cree que se ha movido a otras zonas por la presión ejercida. "No estamos contentos, pero antes esta zona era un enclave y una amenaza de debilitamiento de la institucionalidad y eso lo hemos neutralizado", dijo.



Policías caídos en 34 años



El jefe nacional de Umopar, Elías Mercado, indicó que en los 34 años de esta unidad, en el cumplimiento de su deber han fallecido 39 agentes.