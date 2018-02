A 10 días de las explosiones en Oruro se alargan las investigaciones

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear A más de una semana de las trágicas explosiones que enlutaron a Oruro por la muerte de 12 personas, entre ellos menores, la Policía continúa con las investigaciones y análisis de imágenes, cruce de llamadas y documentación, para dar con los responsables. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, señaló que se trata de un "caso complejo" que implicará más tiempo para ser resuelto. El comandante de la Policía, Faustino Mendoza, informó ayer que la Fábrica Nacional de Explosivos y Accesorios (Fanexa), dependiente de las Fuerzas Armadas, y empresas mineras serán investigadas para investigar quién o quiénes compraron el hidrogel que se utilizó en la primera explosión del 10 de febrero. "No vamos a descartar. Si hablamos de explosivos habría que ver. Seguramente vamos a hacer investigaciones a la empresa Fanexa, como también a alguna empresa minera que de repente también utiliza (estos explosivos)", aseguró. Según el jefe policial, se harán las pesquisas correspondientes y se convocará a empleados y funcionarios públicos de dichas entidades para que declaren sobre las explosiones que provocaron el fallecimiento de 12 personas y más de 50 heridos, en dos explosiones el pasado sábado 10 y el martes 13 de febrero. "Si hay responsabilidad, vamos a citar para el descarte. Saben que la parte investigativa es un tema amplio que establece pautas para poder establecer la verdad histórica", dijo. En cuanto a la segunda explosión, ocurrida el 13 de febrero por detonación de dinamita y anfo (explosivo de alta potencia), Mendoza indicó que se hacen las indagaciones necesarias porque gente dedicada a la actividad minera estaría presuntamente involucrada en el caso debido a que éstos conocen de la compleja manipulación de los explosivos. "Para poder potenciar una dinamita con anfo hay que tener conocimiento de la forma como debe ser conectada la mecha, el tamaño, el tiempo. Esos son aspectos que estamos tomando en cuenta para la investigación", aseguró. Ayer, el Gobierno reveló que las investigaciones evidenciaron que en la ropa de las víctimas de la primera explosión, registrada el sábado 10 de febrero, se encontraron distintos componentes químicos fuera del kerosene y el GLP, lo que permitía deducir que se usaron tres kilos de un explosivo de tipo dinamita que fue puesto en el carro de comida de una de las víctimas del estallido. Horas más tarde, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, indicó que el explosivo utilizado fue dinamita en gel y que su comercialización era hecha por la empresa Fanexa. Al respecto, el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, aseguró ayer que las Fuerzas Armadas aguardarán el informe del Ministerio de Gobierno y la Policía que anunció que se investigará a la empresa Fanexa. "Vamos a esperar el informe del Ministerio de Gobierno, no nos llegó todavía", declaró Zavaleta. EMITIRÁN DS PARA RESARCIR A AFECTADOS El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, informó ayer que varias instituciones departamentales coordinan acciones para apoyar a los heridos de las dos explosiones, del 10 y 13 de febrero, suscitadas en céntricas calles de la ciudad de Oruro, que dejaron el saldo de 12 fallecidos y más de 50 heridos. Explicó que el Gobierno nacional prepara un decreto supremo, que será emitido los próximos días, para resarcir los recursos económicos que hayan gastado en la curación de los heridos. Asimismo, anunció que esa norma establecerá la conformación de una comisión integrada por la Gobernación, el Concejo municipal, Alcaldía, Sedes y se invitará al Defensor del Pueblo, para que se evalúe cada caso de los heridos Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario