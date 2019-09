Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) incurri贸 los 煤ltimos tres meses en al menos cinco irregularidades que de alguna manera incidieron en el incendio que hasta la fecha arras贸 1,5 millones de hect谩reas en la Chiquitan铆a. La tard铆a reacci贸n al incendio forestal, la emisi贸n de permisos de quema hasta el 10 de agosto, la ampliaci贸n del plazo de planes de desmonte y quemas emitido el 27 de agosto, la reducci贸n de las multas por quemas a partir de la Ley 741 y la falla en los controles de los chaqueos ilegales son las irregularidades que la ABT cometi贸 y que, seg煤n expertos, agravaron la situaci贸n en las zonas afectadas por el fuego. A esto se suman investigaciones de corrupci贸n como la que se ventil贸 en junio pasado, cuando se denunci贸 a una red de exfuncionarios que vend铆an permisos de desmonte ilegal, por lo que ocho extrabajadores est谩n investigados. Seg煤n el presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Dur谩n, la ABT reaccion贸 tarde al incendio forestal, ya que los primeros focos de calor fueron reportados en Robor茅, San Rafael, San Miguel, San Ignacio y San Mat铆as a fines de julio e inicios de agosto. "Normalmente se tiene el programa de alerta temprana, pero ellos han visto que empez贸 el incendio y no han hecho nada. Otra irregularidad m谩s terrible es que ellos han seguido entregando permisos de chaqueo y desmonte", dijo. La ABT comunic贸 el 10 de agosto la suspensi贸n de los permisos para las quemas, tres d铆as despu茅s de que la Gobernaci贸n de Santa Cruz emitiera la alerta roja por los fuertes incendios. El dirigente forestal denunci贸 que la entidad que regula los bosques y tierras sigui贸 entregando autorizaciones de chaqueo hasta al menos el 15 de agosto. "El chaqueo y desmonte se otorga despu茅s de la primera lluvia, porque as铆 el fuego no se expande y es controlable; porque cuando est谩 seco, el bosque es como gasolina. 脡se fue su primer gran error de la ABT", indic贸. De manera contradictoria, el 27 de agosto, la ABT emiti贸 una ampliaci贸n del plazo para la presentaci贸n de planes de desmonte y autorizaciones de quemas en Santa Cruz, a pesar de que el mismo presidente Evo Morales hab铆a declarado esa misma fecha una "pausa ecol贸gica" en toda la Chiquitan铆a. Otra de las irregularidades que el dirigente hizo notar fue que la ABT, bas谩ndose en las disposiciones adicionales de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, emiti贸 el 12 de agosto, en plena crisis por los incendios, una resoluci贸n para que las personas naturales y jur铆dicas que tienen multas pendientes por quemas ilegales puedan acogerse a la reducci贸n de las mismas, que adem谩s ser谩n canceladas sin las sanciones acumulativas por retrasos. Jos茅 Serrate, presidente c铆vico del bloque chiquitano, que aglutina a los nueve municipios de esa regi贸n boliviana, asever贸 que el problema de los asentamientos autorizados por el INRA y la ABT tambi茅n incidieron en la propagaci贸n de las quemas, porque los colonos que generalmente llegan del occidente del pa铆s no conocen las formas de chaqueo controlado, lo que genera incendios de gran magnitud. El dirigente mencion贸 que tambi茅n hay muchas denuncias de tr谩fico de madera, ya que se ven muchos camiones que sacan este producto de la Chiquitan铆a y que ninguna autoridad local sabe si est谩n autorizados. 聽 1,5 millones de hect谩reas afectaron los incendios en la Chiquitan铆a, tras un mes de fuego que incluso lleg贸 a arrasar miles de hect谩reas de las 谩reas protegidas. 聽 DESMONTE ILEGAL POR $US 6 MILLONES En junio pasado, se conoci贸 que una red de exfuncionarios de la ABT autoriz贸 entre 2015 y 2018 m谩s de 2 mil resoluciones ilegales para desmontar 22 mil hect谩reas de bosque en San Ignacio de Velasco. Se estima que esta red recaud贸 m谩s 6 millones de d贸lares por esta actividad irregular. La justicia investiga a ocho exfuncionarios, entre ellos a dos exjefes de la ABT. 聽 DETALLES C铆vicos denuncian que hay mil comunidades. Los c铆vicos de la Chiquitan铆a denunciaron que, entre 2006 y 2018, el Gobierno emiti贸 autorizaciones para asentamientos de m谩s de mil nuevas comunidades en esa regi贸n. MAS ve discriminaci贸n. El ministro de Desarrollo Rural, C茅sar Cocarico, asegur贸 que el Gobierno seguir谩 autorizando asentamientos porque son importantes para la producci贸n agropecuaria y la seguridad alimentaria. Adem谩s, dijo que no aceptar a comunarios del occidente ser铆a discriminatorio. 驴C贸mo se hace una quema controlada?. El presidente del bloque c铆vico chiquitano, Jos茅 Serrate, explic贸 que los campesinos locales chaquean un m谩ximo de dos hect谩reas y para ello cortan en pedazos las maderas y luego la juntan en un sector, esperan la primera lluvia y luego inician la quema poniendo un per铆metro controlado. Asever贸 que los "colonos" que llegan de otras zonas s贸lo prenden fuego y luego se van. 聽 PIDEN LA RENUNCIA DEL DIRECTOR DE LA ABT El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz, Evert Dur谩n, y el dirigente c铆vico del bloque chiquitano, Jos茅 Serrate, se帽alaron que, ante las constantes irregularidades que cometi贸 la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), se pedir谩 la renuncia del director ejecutivo de esta instituci贸n, Cliver Rocha. "La ABT no tiene gente calificada. Para m铆, empieza el fuego con la entrega de (autorizaciones de) quema y desmonte, es el primer f贸sforo, y ah铆 se da cuando el clima no est谩 acompa帽ando, pero ellos tienen un sistema de informaci贸n y no lo han visto, ellos sab铆an del clima, pero no tienen gente calificada para ese sector", dijo Dur谩n. A esto se suma que la ABT facilit贸 al entrega de asentamientos a colonos que no conocen los usos tradicionales de la quema, seg煤n el dirigente c铆vico chiquitano. La ABT no es la única institución que fue cuestionada por los dirigentes, pues el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) también fue duramente criticado por su labor en la entrega de asentamientos en zonas que no son aptas para la producción del agro. Ambas instituciones pertenecen al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, que está dirigido por César Cocarico. Los Tiempos buscó la versión de la máxima autoridad de la ABT, Clíver Rocha, pero el directivo señaló que estaba en reunión y que luego respondería.