ABT redujo multas por chaqueos ilegales en plena crisis por incendios

Fotografia: ABT Agrandar la foto + Twittear 聽 Bas谩ndose en las disposiciones adicionales de la Ley 1171 de Uso y Manejo Racional de Quemas, la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) emiti贸 un comunicado el pasado 12 de agosto, en plena crisis por los incendios, en el que hace conocer que las personas naturales y jur铆dicas que tienen multas pendientes por quemas ilegales pueden acogerse a la reducci贸n de las mismas, que adem谩s ser谩n canceladas sin las denominadas sanciones acumulativas por retrasos. La Gobernaci贸n de Santa Cruz emiti贸 la alerta roja por incendios el 7 de agosto, cinco d铆as antes de la publicaci贸n de las rebajas de las multas por la ABT. En la lista publicada por la ABT, junto al comunicado de rebaja de multas, figuran 775 personas entre naturales y jur铆dicas que deben apersonarse para saldar sus deudas. El 97% de las quemas que se registraron en el pa铆s son ilegales, seg煤n datos de la ABT, y s贸lo el 3% fueron autorizadas. Los descuentos en el pago de multas var铆an entre 20, 40 y 60 por ciento dependiendo del plazo en que los deudores se acojan a esta amnist铆a, con un m谩ximo de seis meses, siempre y cuando el deudor presente su solicitud formal hasta el 25 de octubre. En el detalle que fue explicado en su cuenta oficial, la ABT se帽ala, por ejemplo, que si antes se ten铆a una multa de 100 d贸lares, acogi茅ndose a un plan de pago dentro del periodo de seis meses, la reducci贸n ser谩 del 20 por ciento. Si el pago se hace entre tres y seis meses, el descuento es del 40 por ciento y si se cancela la multa antes de los tres meses, la rebaja es de 60 por ciento. La multa se cobra en UFV por hect谩reas quemada y por tipo de propiedad. El director de la ABT, Cliver Rocha, explic贸 que se trata de deudas "hist贸ricas" que se quiere poner en orden, es decir que son las que se generaron en a帽os anteriores. Rocha asever贸 que la normativa de quemas no "est谩 vigente (por la Ley 1171), mientras no tenga reglamentaci贸n de la ABT". "En realidad, la norma no est谩 vigente porque todav铆a no hay su reglamentaci贸n porque lo que dice esa ley es que se va a sujetar a la reglamentaci贸n que haga la ABT", se帽al贸. Sin embargo, una de las disposiciones adicionales de la ley del 25 de abril ya tiene, incluso, fecha l铆mite para que los deudores puedan acogerse, que fue fijada para el 25 de octubre. Sobre las quemas que se convierten en incendios, el director de la ABT se帽al贸 que para ello se debe proceder a un an谩lisis sobre el impacto ambiental. Ambientalistas Por su parte, ambientalistas consideran que las bajas multas que se establecieron en la Ley 1171 provocaron que las quemas se incrementen considerablemente, adem谩s de la incidencia de factores como la sequ铆a que agravaron la situaci贸n. Las multas que se establecieron en esa normativa no llegan a cubrir el costo de los plantines que se requieren para reforestar una hect谩rea de terreno, asegur贸 Pablo Sol贸n, director de la Fundaci贸n Sol贸n. El experto se帽al贸 que el art铆culo 7 de la Ley 1171 es el que "incentiva" a quemar debido a las bajas multas que se tienen por quemas ilegales. "Si soy una peque帽a propiedad (agr铆cola) y voy a terminar pagando 48,30 bolivianos, entonces no me tomo el trabajo de ir a pedir un permiso", se帽al贸. Asimismo, Sol贸n se帽al贸 que para reforestar una hect谩rea se requieren mil plantines, que tienen el costo aproximado de mil d贸lares (6.960 bolivianos). "Para plantar los plantines, cada uno cuesta un d贸lar; se calcula que por hect谩rea se ponen mil plantines", detall贸. 聽 4 factores inciden: Sequ铆a, chaqueos ilegales, falta de control y tergiversaci贸n del derecho propietario inciden en los incendios. 聽 SUSPENDEN AUTORIZACIONES PARA DESMONTES Y QUEMAS El director ejecutivo de la Autoridad de Fiscalizaci贸n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), Cliver Rocha se帽al贸 ayer que la resoluci贸n de suspensi贸n temporal de autorizaci贸n para quemas autorizadas no tiene una fecha de conclusi贸n, ya que se suma a la pausa ecol贸gica que emiti贸 el presidente Evo Morales. El pasado 9 de agosto, la ABT emiti贸 la resoluci贸n administrativa 231/2019 en la que se dicta la suspensi贸n de la autorizaci贸n y ejecuci贸n de quemas autorizadas, en ciertos municipios de los departamentos de Santa Cruz y Beni, por ser zonas de alto riesgo de incendios y 谩reas con mayor incidencia de ocurrencia de quemas. "Va a durar en tanto y en cuanto el comportamiento del clima no nos dé muestras de mejoramiento, agua y todo eso", señaló. Tras conocer la determinación gubernamental de la pausa ecológica, ayer la ABT emitió un nuevo comunicado en el que señala que los trámites y ejecución de quemas a nivel nacional están suspendidos. "Reiteramos que toda instrucción de ampliación y solicitud de autorizaciones de desmontes y quemas queda suspendida", señala el comunicado que fue oficializado ayer. Los incendios en la Chiquitanía siguen arrasando con hectáreas de bosque y amenazan a reservas naturales, así como afectan a la flora y fauna silvestre de esos lugares.