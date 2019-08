Fotografia: RRSS Agrandar la foto + Twittear Tuvieron que incendiarse 471.622 hect√°reas de pasturas y bosques (incluyendo √°reas naturales protegidas) para que las autoridades vayan tras los responsables del fuego que afecta a varios municipios del departamento cruce√Īo. Seg√ļn datos oficiales, Santa Cruz concentra el 68% de los 31.000 incendios registrados en lo que va de a√Īo y que dejan una cicatriz en la salud de la poblaci√≥n y un gran da√Īo a la flora y fauna end√©mica. Los datos corresponden a la Autoridad de Fiscalizaci√≥n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y fueron expuestos por su director ejecutivo, Cl√≠ver Rocha. "A todo pir√≥mano, quemador irresponsable que est√© jugando con el fuego y ponga en riesgo la salud de la poblaci√≥n y los bosques, lo vamos a aprehender y lo entregaremos a las autoridades", sentenci√≥. Una brigada de 60 efectivos (o m√°s) de la ABT, las Fuerzas Armadas y el Ministerio P√ļblico se desplazar√° hoy a San Jos√© de Chiquitos, Robor√©, San Ignacio de Velasco y El Carmen Rivero T√≥rrez para rastrillar las zonas afectadas e indagar hasta dar con los principales responsables, de acuerdo con Rocha. Tambi√©n hay 600 polic√≠as que coadyuvar√°n a estas labores y a la mitigaci√≥n de los incendios. Pero el titular de la ABT tambi√©n hizo un 'mea culpa'. Admiti√≥ errores y exhort√≥ a los distintos niveles del Estado (incluido el Gobierno central) por no incidir en pol√≠ticas de prevenci√≥n y solo actuar en momentos en el que el fuego no perdona. "Es algo de todos los a√Īos y a estas alturas la tecnolog√≠a nos permite saber sobre tiempos complejos. Hay que hacer una reflexi√≥n y no solo actuar en los momentos de desastre", manifest√≥, a tiempo de agregar que otro crimen es la politizaci√≥n de estos casos que apuntan a la misma causa: la mano del hombre. Rocha recalc√≥ que hay una resoluci√≥n vigente que estipula que las quemas de cualquier √≠ndole est√°n prohibidas, pero al ser consultado sobre la derogaci√≥n de las normas que permiten el desmonte y chaqueos en zonas productivas, este neg√≥ que se vaya a realizar tal acci√≥n, sino que en adelante se tomar√°n previsiones y, de acuerdo con los pron√≥sticos de precipitaci√≥n, ser√°n autorizadas. Ayer tambi√©n se dieron la mano la Gobernaci√≥n de Santa Cruz y el Ministerio de Defensa. Vale recordar que el mandatario cruce√Īo, Rub√©n Costas, declar√≥ al departamento como zona de desastre, lo que facilit√≥ la cooperaci√≥n del Estado, que se sum√≥ a los funcionarios y voluntarios desplegados en las diferentes √°reas de Santa Cruz. "La situaci√≥n es complicada, pero damos la certidumbre de que con el trabajo conjunto a la declaraci√≥n de desastre se est√°n tomando las previsiones. No tiene que haber desesperaci√≥n", expres√≥ el gobernador. La voz de tranquilidad fue compartida por el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, quien asegur√≥ que la cantidad de quemas est√° disminuyendo, es decir, que no es la misma de d√≠as pasados, donde la desesperaci√≥n invadi√≥ a la regi√≥n chiquitana y al Chaco. Activar los planes de ayuda internacional no son prioridad en la agenda estatal; sin embargo, el apoyo por tierra y aire no deja de ser necesario. Los dos helic√≥pteros dispuestos por Defensa Civil todav√≠a trabajan en Robor√© y hay otros tres que est√°n listos para utilizarse en caso de emergencia. A esto se suman seis carros cisternas que trabajan en los espacios afectados y otros dos que son propiedad de la Gobernaci√≥n. Despu√©s de un sobrevuelo por la Chiquitania, el ministro resalt√≥ que la ABT est√° trabajando para dar con los responsables, ya que "est√° claro que los incendios fueron provocados por mano humana y no por cuestiones naturales". El viceministro de Defensa Civil, √ďscar Cabrera, agreg√≥ que son 150 efectivos y fuerzas de la Quinta y Octava Divisi√≥n del Ej√©rcito las que est√°n movilizadas en las zonas afectadas y que los da√Īos ser√°n cuantificados en los pr√≥ximos d√≠as. De momento se conoce que tres viviendas roborenses fueron calcinadas y ser√°n repuestas. Tambi√©n se acord√≥ llevar m√°s medicamentos a los centros de salud. CONSECUENCIAS¬†DEL FUEGO YA AFECTAN¬†AL¬†SECTOR PRODUCTIVO

Al menos 200 predios en el municipio de Robor√© est√°n afectados por los incendios que 'azotan' a la Chiquitania, inform√≥ Carlos Ragone, secretario general y vocero de la alcald√≠a de Robor√©. En este municipio est√°n registradas unas 45.000 cabezas de ganado bovino y 400 productores. Y esta no ha sido la √ļnica situaci√≥n. Seg√ļn Ragone, los ganaderos del municipio tambi√©n est√°n 'padeciendo' las consecuencias de una helada y por sequ√≠as registradas en las √ļltimas semanas. "Al menos la mitad de los productores tienen alg√ļn problema", se√Īal√≥ el funcionario. Hasta el momento, el perjuicio para los ganaderos roborenses (por p√©rdidas de peso y abortos en los animales, entre otros inconvenientes) supera el monto anual que recibe el municipio por coparticipaci√≥n tributaria, el cual asciende a Bs 12 millones. Por otro lado, en San Ignacio de Velasco, unos 600 predios ganaderos, que abarcan una extensi√≥n de m√°s de 3,3 millones de hect√°reas, est√°n en riesgo. En este municipio el hato ganadero registrado supera las 478.000 cabezas. Adem√°s, existen 85.000 equinos, 25.000 aves, 10.000 porcinos y 5.000 caprinos. Los incendios tambi√©n afectan a Beni, especialmente las zonas de It√©nez y Mamor√©. Abd√≥n Nacif, presidente de la Federaci√≥n de Ganaderos de Beni, se√Īal√≥ que hasta el momento unos 200.000 bovinos padecen por la falta de pastura y se tuvo que movilizarlos a otras propiedades. Seg√ļn la ABT este sector del territorio nacional est√° bajo control. Problemas en municipios En San Rafael, uno de los municipios donde m√°s de 110.000 hect√°reas (m√°s del 10% de su jurisdicci√≥n) fueron consumidas por las llamas, las autoridades sesionar√°n hoy para emitir la declaratoria de desastre, seg√ļn el alcalde Julio Alviz. La necesidad urgente se centra en cisternas y personal que mitigue el fuego. Si bien se aplac√≥ cierta parte de los incendios en Robor√©, el burgomaestre Iv√°n Quezada apunt√≥ fallas en servicios de electricidad y dotaci√≥n de combustible a las aeronaves que trabajan en el lugar. Mientras que el alcalde de San Miguel, √ďscar Hugo Dorado, se√Īal√≥ que el problema se centra en la sequ√≠a y el racionamiento de agua para consumo humano y animal, tambi√©n estiman emitir declaratoria de desastre.