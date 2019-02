Abogados observan a Fiscalía por imputar sin indagar en Lava Jato

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La jueza Melina Lima, que llev√≥ adelante la audiencia cautelar por el caso Odebrecht-Lava Jato en contra de los empresarios Humberto Land√≠var Pereira y Roberto Saavedra Rengifo, fue alertada por los abogados de la defensa que el informe presentado por la comisi√≥n mixta de la Asamblea Legislativa, que investig√≥ el caso Lava Jato-Camargo Correa, era ilegal. Adem√°s, denunciaron que la Fiscal√≠a imput√≥ a sus clientes sobre la base del reporte del legislativo, sin haber realizado ning√ļn otro acto investigativo que incrimine a los dos empresarios que ahora est√°n presos en Palmasola. "Los informes en los que se ha basado la Asamblea Legislativa no son v√°lidos en Brasil porque las investigaciones fueron irregulares; en consecuencia, estas publicaciones de prensa est√°n diciendo que las pruebas en las que se habr√≠a basado la Asamblea, que nunca han sido puestas en nuestro conocimiento, al parecer est√°n cuestionadas", refiri√≥ la abogada Audalia Zurita durante la audiencia. Este documento consta en el cuaderno de control jurisdiccional al que tuvo acceso EL DEBER. Por su parte, el abogado Ernesto V√°squez, que en esa misma audiencia plante√≥ un incidente ante la juez, refiri√≥ que la Fiscal√≠a no realiz√≥ ning√ļn acto investigativo y que solo bas√≥ su acusaci√≥n en el informe que la Asamblea Legislativa remiti√≥ al Ministerio P√ļblico. Tambi√©n reclam√≥ por qu√© los fiscales no realizaron ninguna investigaci√≥n y abrieron una causa apenas con un indicio discutible. Los fiscales Roland Ch√°vez y Markelin Zambrana defendieron, por separado, el informe del Legislativo y dijeron que este voluminoso reporte fue tomado como un indicio y no como prueba. Adem√°s, sostuvieron que en esta etapa solo se presentan indicios y los fiscales cumplieron con ese precepto legal. La C√°mara de Diputados envi√≥ a la abogada Yadira Cardozo como su apoderada y la misma descalific√≥ las observaciones que realizaron los abogados defensores en el incidente que plantearon. Afirm√≥ que los indicios de culpabilidad eran claros y que no ameritaba mayor tr√°mite. En ning√ļn momento se refiri√≥ a la validez del documento emitido en Brasil sobre Lava Jato. Indicios ¬† Ayer, la presidenta de la C√°mara de Senadores, Adriana Salvatierra (MAS), ratific√≥ que el informe 'Castillo de Arena' de Brasil fue un documento referencial y que ellos generaron, a trav√©s de sus propias investigaciones, elementos de prueba que fueron derivados al Ministerio P√ļblico. El presidente de la C√°mara de Diputados, V√≠ctor Borda (MAS), admiti√≥ que el documento de la Asamblea no fue referencial sino un indicio sobre el que basaron la investigaci√≥n. Dijo que los investigados deber√≠an procurar demostrar su inocencia y no debatir sobre los indicios que se presentaron con el informe de 'Castillo de Arena' que fue declarado ilegal en Brasil en 2015. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario