Achacachi asume medidas y 'El Mallku' se declara clandestino

Luego de las últimas detenciones de Elsner Larrazabal y Pedro Villca, la población de Achacachi determinó medidas sobre la dirigencia que según ellos está perseguida y por tanto determinaron proteger a sus dirigentes zonales y preparan otros dirigentes para la negociación. Hasta la vecindad llegó la versión de que existe un centenar de mandamientos de aprehensión contra los presidentes de zona y estos prefirieron partir a sus comunidades y delegaron responsabilidades en otras personas. Asimismo, se supo que Felipe Quispe, 'El Mallku', decidió declararse en la clandestinidad, ante la noticia de que sería aprehendido, ayer vanos fueron los intentos por hablar con el veterano dirigente quien apagó su teléfono celular. Según explicaron los mismos pobladores, se decidió no aceptar la presencia de la Policía y menos de la Fiscalía y por tanto decidieron tomar acciones si alguna persona o dirigente vecinal es aprehendido en inmediaciones del pueblo. Sin embargo, en el tercer proceso que abrieron contra los dirigentes vecinales por el presunto secuestro de Modesto Clares, solo hay tres personas denunciadas, los dos detenidos y Moisés Quino quien era el presidente del comité de bloqueo que desplegaron los habitantes de Achacachi entre julio y septiembre.

De ese modo, volvieron a prohibir el ingreso de la Policía y de la Fiscalía al pueblo; asimismo, no permitirán la apertura de la Alcaldía para que vuelvan las autoridades; se declararon en emergencia y vigilancia permanente, incluso prohibieron tomar fotos o declaraciones de los medios de comunicación locales.

Mientras, los abogados preparan los documentos para pedir la cesación a la detención que tienen los dos últimos detenidos, Elsner Larrazabal y Pedro Villca que están en San Pedro.