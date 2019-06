Agrandar la foto + Twittear Polic√≠as de la Unidad M√≥vil de Patrullaje Rural (Umopar) y de otras unidades de √©lite se pasean por ¬†la plaza principal y las calles de Trinidad Pampa a la vista de los pobladores que, extraordinariamente, se reunieron ayer para enterrar a Miguel Coico, un joven dirigente cocalero apu√Īalado la noche del s√°bado. La presencia de 300 efectivos en esa comunidad se hizo efectiva ayer con la distribuci√≥n de 25 veh√≠culos policiales a un lado del camino entre Trinidad Pampa y El Choro Grande. En ¬† esa poblaci√≥n ¬†hay unos cinco coches apostados en los alrededores de la plaza. En ese lugar, a las 15:30 termin√≥ la misa que ofrecieron para el alma de Miguel Coico, de 22 a√Īos, quien muri√≥ luego de ser apu√Īalado por un grupo de personas la noche del s√°bado, en medio de un conflicto cocalero entre los comunarios. El joven fue velado en la Unidad Educativa Franz Tamayo, en la plaza de Trinidad Pampa. Luego de la misa, su cuerpo fue llevado al cementerio. "¬°Justicia para Miguel Coico!", gritaron ¬†los pobladores de las provincias de Sud Yungas, Nor Yungas e Inquisivi que asistieron al entierro. "No pude estar con √©l, no he hablado con √©l. Me enter√© que muri√≥ cuando me llam√≥ mi hija", ¬†record√≥ Lidia Quispe, la madre del fallecido, mientras lloraba al lado del ata√ļd de su hijo. Ella hab√≠a llegado minutos antes de la ciudad de La Paz, despu√©s de ver en el hospital a su otro hijo y a su sobrina ¬†que resultaron heridos en el mismo ataque. Coico dej√≥ a su esposa en estado de gestaci√≥n; juntos planeaban comprar una casa. "Estoy embarazada de dos meses, qui√©n me va a responder, qui√©n va a ver por mi hijo", cuestion√≥ Deyana V. P., de 17 a√Īos. El cuerpo de Miguel Coico fue enterrado pasadas las 16:30. Los dirigentes cocaleros sostienen la hip√≥tesis de que pobladores afines al MAS est√°n tras el asesinato del joven. Mientras el dirigente Coico era enterrado en la localidad de ¬†Trinidad Pampa, la dirigencia de la Asociaci√≥n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) confirmaba un bloqueo indefinido de caminos de los Yungas desde ma√Īana. Esta medida la asumen despu√©s de denunciar que el Gobierno "promueve" organizaciones paralelas en ese sector y propicia un nuevo mercado de comercializaci√≥n de coca. "El Gobierno hace o√≠dos sordos, sigue con su intransigencia de habilitar otros mercados. La zona originaria ancestral defini√≥ para este mi√©rcoles bloqueo, se nombr√≥ un comit√© de autodefensa, la medida es de manera indefinida", explic√≥ ayer el dirigente de Adepcoca ¬†Gerardo R√≠os a Radio Fides. El l√≠der cocalero neg√≥ que los ejecutivos quieran perpetuarse en la dirigencia de esta entidad, como ¬†afirm√≥ el viceministro de R√©gimen Interior y Polic√≠a, Jos√© Luis Quiroga. Asimismo, Adepcoca pide la anulaci√≥n del doble talonario de control para los productores y el cierre del mercado ilegal de la coca de la zona de ¬†Chuquiaguillo, el cual no est√° contemplado en la Ley 906. Esta norma define s√≥lo dos espacios para la venta: el de Adepcoca de La Paz y el de Sacaba en Cochabamba. R√≠os record√≥ que durante los 15 d√≠as que los productores yungue√Īos estuvieron movilizados en la ciudad de La Paz buscaron acercamientos con autoridades, pero no consiguieron respuesta a sus demandas. Mientras el Gobierno no convoque a un di√°logo, el inicio del bloqueo ¬†se mantendr√°. El abogado de Adepcoca, Omar Dur√°n, adelant√≥ que si hay un acercamiento, la medida de presi√≥n no se llevar√° a cabo. Los 300 polic√≠as permanecer√°n en Trinidad Pampa hasta que el Gobierno emita otra instrucci√≥n. Los pobladores, entretanto, ¬†realizan sus actividades con normalidad. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario