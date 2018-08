Adepcoca lanza ultimátum ante erradicación en La Asunta

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, dijo ayer que grupos armados están actuando en la región de La Asunta para evitar la erradicación de cocales, y que cuatro efectivos resultaron heridos en los enfrentamientos del lunes, mientras la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz advirtió que, si no se paran los trabajos de eliminación de cultivos hasta el viernes, la región tomará medidas drásticas. El dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, dijo que la región determinó dar un ultimátum hasta este viernes 24 de agosto para que las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) abandonen la zona cocalera y convocó para el domingo a un "gran cabildo". "Ahí se van a tomar decisiones en contra de estos hermanos abusivos que han ingresado a La Asunta por órdenes del Gobierno. (...) No nos vamos a hacer responsables de las decisiones que se vayan a tomar este domingo", mencionó. En respuesta, el viceministro Cáceres afirmó que en el municipio de La Asunta falta erradicar unas 275 hectáreas de coca ilegal y que la FTC seguirá en la zona. Cáceres advirtió además que el dirigente de Adepcoca, Franklin Gutiérrez, busca generar actos de violencia para impedir esa tarea. Cáceres lamentó que Gutiérrez esté empeñado en politizar y desacreditar la erradicación de cultivos ilegales de coca con "mentiras" y vulnerando las leyes. Dejó establecido que en La Asunta nadie puede cultivar más de una hectárea de coca, pero dijo que existen personas que tienen hasta cinco hectáreas y son protegidos por algunos dirigentes. En tanto, Gutiérrez denunció que sus afiliados sufren atropellos y pidió al Gobierno enviar a los erradicadores al Chapare. "Pido al Gobierno que lleve a la FTC al sector del Chapare, lleve al Tipnis, porque hay coca excedentaria, coca ilegal. Todo el país, y a nivel internacional, sabemos que los reyes del narcotráfico están en el Chapare e incluso han perforado el Tipnis, por eso no dejan entrar a las comisiones que quieren ir a verificar. No dejan porque ahí hay coca excedentaria e ilegal", dijo. HALLAN POZAS DE DROGA EN LA ASUNTA El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Marco Antonio Ibáñez, informó ayer que se desbarató dos pozas de maceración de hoja de coca, en La Asunta, departamento de La Paz, donde un agente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fue herido. Aseguró que los agentes de Umopar, pese a lo sucedido, continúan con las tareas de interdicción al tráfico y elaboración de sustancias controladas en esa región. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario