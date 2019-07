Adepcoca se aferra al bloqueo y Fiscalía imputa a 4 cocaleros

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La dirigencia de la ¬†Asociaci√≥n Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) se mantiene en pie de lucha. Mientras varios cocaleros ¬†intensificar√°n ¬†el bloqueo en la carretera a los Yungas de La Paz ¬† desde las cero horas de hoy; otro, de directivos de las centrales, analizan otras medidas de presi√≥n, como una ¬†marcha, a√ļn sin fecha, desde los municipios de ¬†Coroico y Chulumani, en la que participar√≠an mujeres con sus hijos. "Desde el lunes (hoy) el bloqueo ser√° contundente, se masificar√° con m√°s gente. Cada comunidad contar√° con ¬†relevo de personas cada ¬†48 horas, √©stas y otras decisiones est√°n tomando las bases. Est√°n pensando salir las se√Īoras con sus hijos desde Coroico y Chulumani", inform√≥ ayer a P√°gina Siete Javier Aparicio, secretario de prensa y propaganda de Adepcoca. Los productores de coca de Yungas iniciaron el bloque de caminos el jueves de la semana pasada para exigir la liberaci√≥n de su dirigente Franclin Guti√©rrez, que se encuentra detenido en la c√°rcel ¬†San Pedro; que el gobierno ponga fin al paralelismo sindical que desat√≥ en el sector, que ya se tradujo en la habilitaci√≥n de dos mercados paralelos de la coca en la ciudad de La Paz. Los cocaleros yungue√Īos tambi√©n demandan frenar el ¬†abuso que -aseguran- se comete contra ellos en el control en La Rinconada y en la erradicaci√≥n que realizan los efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en las zonas productoras de coca. El ¬†ministro Desarrollo Rural y Tierras, C√©sar Cocarico, minimiz√≥ las medidas de presi√≥n que lleva adelante Adepcoca al se√Īalar que est√°n carentes de legitimidad, lo que se demuestra con la baja participaci√≥n de las bases en los bloqueos. "¬ŅCu√°ntos bloquearon en esta semana? No pasaron de 100 personas. En Unduavi trataron de bloquear el primer d√≠a que anunciaron y no pasaban de 70 personas. En Santa ¬†B√°rbara hasta ayer (s√°bado) intentaron bloquear pero hab√≠an como 150 personas", dijo a radio Panamericana. Afirm√≥ que esa falta de convocatoria es resultado ¬†de la desligitimaci√≥n de los dirigentes Franclin Guti√©rrez y Sergio Pampa, que se niegan a renovar la directiva de Adepcoca. "Quieren mantener el poder en Adepcoca, ese poder con el que durante este tiempo presionaron a los compa√Īeros, coaccion√°ndolos con las hojas de ruta y multas", reclam√≥. Sostuvo que esos "abusos" ¬†llevaron a productores de coca de regiones, como Cruz Loma, a "vender en la calle" sus productos. ¬† "Este sistema de abuso deslegitim√≥ a los directivos, por eso no tienen ning√ļn apoyo", insisti√≥. El dirigente Javier Aparicio rechaz√≥ las declaraciones del ministro. "Si son pocos (los cocaleros que bloquean) ¬Ņpor qu√© mete 300 efectivos? y con canes para desbloquear, es un mentiroso", dijo. El fin de semana, efectivos policiales llegaron al punto de bloqueo del puente Santa B√°rbara y aprehendieron a cuatro cocaleros: Rodolfo Taco Mamani, √Āngel Quispe D√≠az, V√≠ctor Paxi Aliaga y ¬†Franz Chachaqui. El abogado Omar Dur√°n inform√≥ que ¬†el Ministerio P√ļblico los imput√≥ por el delito de porte de armas. En las pr√≥ximas horas se llevar√° a cabo la audiencia de medidas cautelares. En tanto, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Amparo Carvajal, lleg√≥ el s√°bado al punto de bloqueo de Unduavi, donde los cocaleros ¬†le entregaron una carta escrita a mano. "Di√°logo con el Presidente o Vicepresidente y √©ste sea hoy (lunes), en el punto de bloqueo de Unduavi", se lee en manuscrito, donde se indica que se continuar√° con el bloqueo y se pide garant√≠as para los dirigentes. Mientras tanto, cerca a las 17:30 de ayer, la Polic√≠a lleg√≥ a Unduavi y descendi√≥ dos kil√≥metros, donde se encontraban los cocaleros. "Empez√≥ la gasificaci√≥n contra los bloqueadores y tuvimos que esparcirnos por todo lado para que no nos agarren", inform√≥ uno de los productores. ¬† Volantes a ¬†Yungas rompe contrato con Conalprodc El Sindicato de la Flota de Volantes a ¬†Yungas decidi√≥ anular el contrato que ten√≠a ¬† con los productores de coca ¬† afines al gobierno, porque √©stos ocuparon las aceras y hasta ¬†las calles ¬†de la zona de Villa ¬†F√°tima con la comercializaci√≥n de sus productos e imped√≠an incluso la circulaci√≥n de los buses. Los cocaleros tuvieron que regresar a Chuquiaguillo. "Volantes a Yungas rompi√≥ el contrato con Conalprodc (Confederaci√≥n Nacional de Productores con Carpeta al Detalle), por eso nos hemos visto obligados volver a Chuquiaguillo", dijo un ¬† productor que prefiri√≥ mantener su nombre en reserva. El 14 de junio, pese a que el ministro de Desarrollo Productivo Rural y ¬†Tierras, C√©sar Cocarico, indic√≥ que no se cre√≥ ning√ļn mercado paralelo a ¬†Adepcoca en la zona de Chuquiaguillo, ¬†este medio constat√≥ la venta de la hoja en ese lugar ¬† con el control de la Direcci√≥n ¬†General de Comercializaci√≥n e Industrializaci√≥n de la Hoja de Coca (Digcoin). Los productores de coca af√≠n al gobierno alquilaron la sede de Chuquiaguillo, pero hace una semana se trasladaron a los espacios del Sindicado de la Flota Yungue√Īa, en Villa F√°tima, pero como el espacio qued√≥ peque√Īo ¬†se ¬†instalaron hasta ¬†en las aceras de cinco calles de esa zona. El hecho despert√≥ la molestia y quejas de vecinos y de los ¬†afiliados al Sindicato de Volantes a Yungas, ¬†que ya no pod√≠an estacionar sus buses en la zona para recoger pasajeros y encomiendas. "Por el poco espacio que hab√≠a tuvimos que salir a la calle, es que somos muchos socios y no alcanzaba ese lugar. ¬†Pero por ¬†la molestia de los vecinos y ¬†de los socios de la ¬†Flota Yungue√Īa tuvimos que volver a la sede de Chuquiaguillo. Ah√≠ ya estamos vendiendo", inform√≥ otro productor. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario