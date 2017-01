Aerolíneas del país denunciaron trámites paralizados en DGAC

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), a través de su gerente general, Yanela Zárate, se quejó porque los trámites para nuevas licencias de operadoras y la aprobación de itinerarios para el incremento de vuelos en el país se quedaron paralizados en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), por disposición del Ministerio de Obras Públicas. SECUELAS En una medida que fue interpretada por algunos operadores de la aviación comercial en el país como una grave secuela del siniestro del avión de la empresa LaMia, ocurrido el 28 de noviembre pasado y donde perdieron la vida 71 personas, la ejecutiva dijo que el perjuicio mayor es para los pasajeros y, en segundo lugar, para el sector que no puede desarrollarse en el mercado. INSTRUCCIONES "Inicialmente se conoció que la DGAC, por instrucciones del Ministerio de Obras Públicas, ordenó que todos los trámites administrativos de nuevas solicitudes quedaban en suspenso, no he tomado conocimiento que esto haya cambiado, efectivamente es un grave perjuicio, no solamente para la actividad aérea, sino también para el país, porque entendemos que el Estado necesita mucho más compañías, necesita fortalecer y nutrir la actividad del transporte aéreo", expresó a ANF. Zárate aclaró, sin embargo, que la determinación de paralizar los trámites pendientes ante la DGAC fue asumida antes del accidente protagonizado por LaMia, el mismo que cobró la vida de 71 personas. Dijo desconocer las recientes determinaciones del ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en sentido de que cualquier aprobación pasará por revisión de su despacho. NUEVAS LICENCIAS Las solicitudes para nuevas licencias de aerolíneas pasarán por la revisión y aprobación del Ministerio de Obras Públicas, ya no por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). "Sobre las nuevas licencias hemos emitido una instructiva a la DGAC, que todo debe pasar por el Ministerio para el análisis, previa revisión y obviamente para su consideración", informó el ministro de Obras Públicas, Milton Claros, tras asistir a la reunión del gabinete ministerial. TRAFICO DE PASAJEROS El aeropuerto internacional de El Alto, uno de los más importantes del país, registró en 2016 un crecimiento de aproximadamente 15% en el flujo de pasajeros en relación al año anterior. De acuerdo a datos oficiales, el 2016 casi 1,5 millones de pasajeros llegaron y salieron de esta terminal aérea. FRECUENCIAS "Tenemos un itinerario diario en el orden 125 a 130 vuelos diarios, entre los que salen y los que llegan (...). Estamos hablando que aproximadamente tenemos una cantidad 1,3 millones pasajeros el año 2015", informó a ANF el director operativo del aeropuerto internacional de El Alto, Javier Barrios. Sin embargo mencionó que en 2016, el flujo de pasajeros creció en el orden del 15%; es decir llegó a casi 1,5 millones de pasajeros. Barrios señaló que el SABSA tomó los recaudos necesarios para que los servicios a los pasajeros en el pasado fin de año sean normales, considerando la demanda creciente por las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, el gerente de la compañía estatal, BoA, Ronald Casso, advirtió que en la reciente década la demanda de boletos del sector se cuadruplicó, agravada por la falta de infraestructura y personal en las diversas terminales aéreas del país, principalmente en el eje central. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario