Ahora, los narcos utilizan urea para refinar la pasta base de cocaína

En los últimos operativos de interdicción en Bolivia, el Grupo de Investigaciones de Sustancias Químicas (Gisuq) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) halló bolsas de urea en los laboratorios de cristalización de la pasta base que en su mayoría son instalados en el oriente boliviano. Hace más de 30 años que los narcotraficantes utilizan los mismos precursores para la producción de la cocaína, pero en el último tiempo se las han ingeniado para sustituirlos por otras sustancias que tengan las mismas características químicas, cuya venta no esté restringida y el costo sea más barato. "Evidentemente, hace poco tiempo, sí, en los laboratorios se han encontrado bolsas de urea, de acuerdo a la investigación que se ha hecho", confirmó a este medio el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres. De acuerdo con un informe de la Oficinas de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (Onudc), presentado en mayo de 2018, en Panam√°, la urea y el amoniaco aparecen como precursores para la elaboraci√≥n de la pasta base y para la cristalizaci√≥n de √©sta. Hernando Bernal, quien es parte del proyecto del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Il√≠citos de la Onudc de Colombia, en contacto con Los Tiempos, se√Īal√≥ que el uso de la urea como sustituto de un precursor para cristalizar la pasta base de coca√≠na en ese pa√≠s "es muy usual". "En lo il√≠cito, la urea se utiliza para la extracci√≥n de lo que en Bolivia se llama pasta cruda o pasta b√°sica de coca√≠na, pero la urea es una sustancia muy vers√°til, porque puede ser utilizada para producir amoniaco de manera clandestina", se√Īal√≥. Es decir -explica- cuando en el mercado est√° muy dif√≠cil conseguir el amoniaco simplemente lo fabrican a partir de la urea. Los narcos compran un "bulto de urea" lo descomponen despu√©s de un proceso qu√≠mico "y forma un gas que es el amoniaco, ese gas lo mezclan en agua y lo convierten en hidr√≥xido de sodio y es el que les sirve para los procesos de extracci√≥n", indic√≥. En Colombia, seg√ļn el experto, es normal que la urea se use para producir amoniaco, de hecho la mayor√≠a del amoniaco que se utiliza de forma clandestina en los laboratorios proviene de urea o de sulfato de amonio. "No les aminora el tiempo sino m√°s bien les sale m√°s econ√≥mico, les facilita para conseguir la sustancia porque (los narcos) no tienen que desviarla desde la industria il√≠cita, sino que la producen clandestinamente, pero no es que les disminuya tiempo de pronto les disminuye costos", dijo Bernal. Venta sin control La urea es conocida como un fertilizante, su venta no es restringida a tal punto que en Cochabamba cualquier persona puede comprarla en el mercado de La Pampa donde se oferta el producto, por ejemplo, la bolsa de 50 kilos que es importada del Per√ļ tiene un precio que oscila entre 160 y 200 bolivianos. La bolsa de urea que se produce en la planta de Bulo Bulo, seg√ļn el sitio web de Yacimiento Petrol√≠feros Fiscales Bolivianos-YPFB Corporaci√≥n, tiene un costo de 161 bolivianos en los puntos de venta por menor en Cochabamba. Una persona puede comprar -con pago en efectivo- hasta 20 sacos de 50 kilos. Incluso los mismos productores de coca en Bolivia utilizan la urea en sus parcelas como lo confirma otro informe de la Onudc sobre el monitoreo de cultivos de 2015. A esto se suma que en el tr√≥pico de Cochabamba, zona cocalera, est√° ubicada la planta de amoniaco y urea que produce urea granulada de 46% de contenido de nitr√≥geno, producto est√°ndar de consumo en Sudam√©rica. ¬ŅCambio en la ley? La urea no est√° incluida en la lista de sustancias controladas de la Ley 913 (de Lucha Contra el Tr√°fico Il√≠cito de Sustancias Controladas), por lo tanto, su producci√≥n, transporte y venta no son objeto de vigilancia. "(La urea) no est√° en la lista de sustancias controladas porque aqu√≠ en Bolivia es utilizada como abono. Entonces, yo voy a exigir algunos informes de laboratorio para que esta situaci√≥n se confirme", dijo el viceministro Felipe C√°ceres. Agreg√≥ que con el antecedente de haber encontrado bolsas de este producto en los laboratorios de cristalizaci√≥n es necesario asumir acciones. Sin embargo, el experto colombiano indica que ser√° "muy dif√≠cil" controlar la urea porque se utiliza mucho en el campo como fertilizante, entonces "en la pr√°ctica controlarla es pr√°cticamente imposible porque es una sustancia vital para la producci√≥n de alimentos. Al controlar la urea de una u otra forma se est√° coartando el derecho constitucional de la alimentaci√≥n". ¬† 160 bolivianos es el costo¬† m√≠nimo de la bolsa de 50 kilogramos de urea granulada que se vende en el mercado de La Pampa de Cochabamba. ¬† EL AISSAMI INVESTIGADO POR 140 T DE UREA Durante a√Īos, Tareck El Aissami, ministro y uno de los confidentes m√°s cercanos del presidente de Venezuela, Nicol√°s Maduro,¬† ha sido objeto de amplias investigaciones por parte¬† Estados Unidos y del mismo servicio venezolano de inteligencia sobre sus v√≠nculos con el submundo criminal. Estados Unidos dijo que El Aissami estaba involucrado con narc√≥ticos cuando fue sancionado en 2017. Seg√ļn documentos a los que accedi√≥ The New York Times, en mayo pasado, esta persona fue investigada por un dep√≥sito que almacenaba qu√≠micos, incluyendo 140 toneladas m√©tricas de urea, un precursor que se utiliza de la coca√≠na. ¬† BUSCAN LAS SUSTANCIAS¬† BARATAS Y NO CONTROLADAS REDACCI√ďN CENTRAL El experto de la Unodc, Hernando Bernal, dijo que la coca√≠na la fabrica la planta de coca y el narco lo que hace es extraerla y refinarla. Para esto, ellos usan sustancias √°cidas o b√°sicas, "cualquier de esas sustancias que tengan esas caracter√≠sticas les va a servir".

¿La pregunta es cuál usa el narco? La respuesta que da Bernal es: "El narco siempre va a buscar una sustancia que tenga siempre esa características química ácida o base y que sea la más barata y fácil de conseguir o que no esté controlada. Eso facilita cómprarla y traficarla".   NARCOS DE TRES PAÍSES ESTANDARIZAN PROCESOS REDACCIÓN CENTRAL El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Felipe Cáceres, asegura que los narcos colombianos van perfeccionando los procedimientos de extracción y refinamiento de la cocaína.  Según la autoridad, estos llegan a Bolivia para "instruir" a los bolivianos que se dedican a este ilícito y de esta forma adquieren el método colombiano para la elaboración de la sustancia. Para, Hernando Bernal, quien es parte del proyecto del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Onudc de Colombia, hay una tendencia de unificar el proceso de elaboración de la cocaína en Perú, Colombia y Bolivia. "Durante muchos años cada país tenía su proceso que lo caracterizaba que era trabajar con hoja seca y con ciertas sustancias químicas, hoy al parecer los procesos se están estandarizando en los tres países. Entonces, ya es más frecuente que el mismo método se utilice en los tres países", dijo Bernal.