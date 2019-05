Al menos cinco empresas figuran en la red de Montenegro

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Cuatro empresas bolivianas y una ecuatoriana est√°n relacionadas con la red de Pedro Montenegro Paz, el narcotraficante que vincul√≥ en sus actividades il√≠citas a miembros de la Polic√≠a y del √ďrgano Judicial. Seg√ļn el diagrama de v√≠nculos presentado por el Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr√°fico (Felcn), Montenegro ten√≠a como socios a Enrique Villarreal Quintero, de nacionalidad colombiana, y a Nelly Patricia Granizo Mu√Īoz, ecuatoriana y esposa de Villarreal. Esta pareja es propietaria de la empresa Gravibol SRL que, como actividad general, se dedica a la reparaci√≥n de veh√≠culos automotores y motocicletas. Esta empresa est√° ubicada en la zona del Urub√≥ (ciudad de Santa Cruz) y fue allanada en dos oportunidades por la Fiscal√≠a, que procedi√≥ al secuestro de al menos 40 motocicletas. Mar√≠a Eugenia Rivero, asesora jur√≠dica de la empresa, dijo en su declaraci√≥n a los fiscales que Pedro Montenegro y Gonzalo Medina eran clientes del negocio y que √©sa relaci√≥n comercial era la √ļnica relaci√≥n con el propietario. La pareja de extranjeros tambi√©n aparece como propietaria de la empresa Latin Wood SRL, dedicada a la producci√≥n de madera y fabricaci√≥n de productos de madera y corcho. El testimonio de la conformaci√≥n de la empresa hace referencia a que esta sociedad de responsabilidad limitada est√° conformada por Villarreal y Granizo, cada uno con el 40 por ciento de participaci√≥n, y por M. C. Granizo Mu√Īoz, con el 20 por ciento. Esta √ļltima persona es, aparentemente, el hermano de la ecuatoriana. Latin Wood SRL tambi√©n figura como una empresa habilitada para la exportaci√≥n de madera en un listado de la Autoridad de Fiscalizaci√≥n y Control Social de Bosques y Tierras (ABT). El gr√°fico muestra como representante legal a Nelly Patricia Granizo Mu√Īoz. Otra empresa relacionada con la red de Montenegro es Himbox S.R.L. Seg√ļn datos de la Fiscal√≠a, Montenegro aparece como gerente administrativo de esta firma del rubro de la construcci√≥n que opera en Santa Cruz y cuya propietaria es Giovanka Fern√°ndez Arredondo, esposa de Mauricio Higa Rodr√≠guez, supuesto testaferro de Montenegro. A decir del Director de la Felcn, Higa era uno de los empresarios que presumiblemente lavaban el dinero proveniente del narcotr√°fico de Montenegro. La imputaci√≥n formal a Gonzalo Medina y Fernando Moreira, exjefes de la Fuera Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, hace referencia al reconocimiento que recibi√≥ Montenegro en su condici√≥n de representante de la empresa Profiles, misma que se encuentra registrada en Fundempresa pero que en el directorio virtual aparece con matr√≠cula no actualizada, por lo que no es posible conocer mayores detalles de su conformaci√≥n y actividades. Gravilla Corp es el nombre comercial de una pyme ecuatoriana registrada como Nelly Patricia Granizo Mu√Īoz dedicada al "asesoramiento empresarial y en materia de gesti√≥n". Seg√ļn el sitio EcuadorPymes.com, Gravilla Corp suspendi√≥ sus actividades el 31 de diciembre de 2006. Cabe mencionar que existe cierta coincidencia en el nombre de la empresa ecuatoriana Gravilla Corp y la boliviana Gravibol SRL. La Fiscal√≠a analiza la posibilidad de citar y declarar rebelde a Villarreal v√≠a edicto. ¬† 3 procesos tiene Montenegro: falsedad material y uso de instrumento falsificado; legitimaci√≥n de ganancias il√≠citas, y tr√°fico de sustancias controladas. ¬† VILLARREAL LLEV√ď ANTE JUEZ COBRO DE DEUDA Un edicto de prensa publicado el 18 de febrero de 2019 se√Īala que Enrique Villarreal Quintero, el supuesto jefe de Pedro Montenegro Paz, inici√≥ un proceso ejecutivo para exigir el pago de una deuda de 100 mil d√≥lares, m√°s intereses, a los herederos de Arturo Donoso Montenegro, quien falleci√≥ sin haber honrado la deuda al colombiano. Seg√ļn el documento, Consuelo Rosario Saravia Rodr√≠guez, jueza P√ļblico Civil y Comercial 18¬į de la Capital de Santa Cruz, declar√≥ aprobada la demanda de Villarreal y dispuso el embargo del bien dado en garant√≠a hipotecaria para que, por medio de su venta, se pague al acreedor la suma de 100 mil d√≥lares m√°s intereses. ¬† OPINIONES "Medina y Moreira se tienen que turnar para dormir porque las amenazas son 24 horas porque hay dos internos que pertenecen al PCC". Abraham Quiroga. Abogado de Medina y Moreira. "Han confundido a un invitado de mi matrimonio con los ciudadanos que hoy en d√≠a son objeto de investigaci√≥n. Todo ha sido una confusi√≥n".¬†Franklin Garviz√ļ. Exdiputado investigado. ¬† TRIBUNAL NIEGA CAREO ENTRE EXPOLIC√ćAS Y NARCO El Tribunal S√©ptimo de Sentencia en lo Penal neg√≥ la solicitud que hizo la defensa de los exjefes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Santa Cruz, Gonzalo Medina y Fernando Moreira, de realizar un careo entre los dos imputados y Pedro Montenegro Paz, el narcotraficante supuestamente vinculado con los expolic√≠as. El fiscal Enrique Rodr√≠guez inform√≥ que la decisi√≥n del Tribunal obedece a que el Ministerio P√ļblico demostr√≥ que se cumpli√≥ con el debido proceso y que el careo, solicitado por Abraham Quiroga, abogado de Medina y Moreira, se da cuando existen contradicciones, algo que, en este caso, no ocurre. "No hay ninguna contradicci√≥n porque sus dos clientes (de Quiroga) hicieron uso de su derecho constitucional de guardar silencio, es decir no declararon, por lo tanto no puede haber ninguna contradicci√≥n", explic√≥ Rodr√≠guez. Quiroga, por otro lado, pidi√≥ que sus defendidos sean trasladados del penal de San Pedro de La Paz al de Palmasola en Santa Cruz, dado que el proceso se lleva a cabo en la ciudad oriental. Liberan a Garviz√ļ El exdiputado del MAS Franklin Garviz√ļ fue liberado ayer tras prestar su declaraci√≥n en calidad de investigado en la Fiscal√≠a de Sustancias Controladas. La comisi√≥n de fiscales descart√≥ v√≠nculos con Pedro Montenegro.