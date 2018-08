Al menos mil camiones están parados en frontera chilena

Fotografia: Página Siete Agrandar la foto + Twittear El ejecutivo de transporte pesado internacional, Marcelo Cruz, confirmó hoy que más de 1.000 camiones están parados y dejados a su suerte en la zona fronteriza con Chile, en el camino a al puerto de Arica, por las nevadas registradas en los últimos días en esa región. "Más de 1.000 camiones están parados en la frontera con Chile debido a la nevada y la falta de atención de empresas chilenas, como la Terminal Puerto Arica (TPA), que debe atender nuestra carga de Bolivia tanto de importación como exportación", informó a los periodistas. Cruz dijo que la TPA no cuenta con personal, ni maquinaria para resolver ese tipo de contingencia, que permita el flujo de la carga boliviana que en su mayoría circula por esa vía. El dirigente informó que ese sector envió una carta al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque se refleja que Chile incumple el Tratado de 1904, ya que no brinda las condiciones necesarias a los transportistas bolivianos. Cruz aseguró que su sector espera que desde la Cancillería se haga un reclamo formal al Gobierno de Chile, por la vulneración al libre tránsito de la carga nacional. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario