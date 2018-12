Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear Las torrenciales lluvias que se registraron en los √ļltimos d√≠as afectaron a Cochabamba, Beni, La Paz y Oruro, donde se inundaron varias calles y causaron da√Īos materiales, incluso hay v√≠as con restricci√≥n vehicular. En la v√≠spera, los ganaderos benianos iniciaron el traslado de sus animales a Santa Cruz. El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, dijo que hay 285 familias afectadas y prev√©n que van a continuar las lluvias en estos d√≠as de diciembre, enero y febrero. "Creemos que a finales de enero se registrar√° la mayor cantidad de lluvias, los departamentos m√°s vulnerables son Cochabamba, Beni y el norte de La Paz", inform√≥ Zavaleta en el programa¬†El pueblo es noticia, de Patria Nueva. La semana pasada, por la intensidad de las precipitaciones pluviales se anegaron las calles de Oruro, Cochabamba y La Paz, incluso fue cortada la ruta Tarija-Villaz√≥n por lluvias y derrumbes, pero la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) envi√≥ cuadrillas para rehabilitar la carretera. El jefe regional de la ABC de Tarija, Fohad Amas, reiter√≥ a los transportistas que las rutas est√°n expeditas, pero deben transitar con precauci√≥n y no viajar en horario nocturno. De acuerdo con la ABC, hay dos v√≠as con restricci√≥n vehicular en Beni y La Paz, y cinco con desv√≠os en Cochabamba y Tarija. Al respecto, Herlan Melgar, expresidente de la C√°mara Internacional de Transporte, dijo que en Bolivia se debe hacer un mantenimiento de carreteras preventivo para evitar el corte de v√≠as en la √©poca de lluvias, pero no sucede. "Cuando llueve o hay rebalses vemos que la situaci√≥n empeora, antes de este Gobierno no recuerdo que se hubieran ca√≠do puentes o que los camiones o buses se precipitaran al vac√≠o provocando muertes". En tanto que Zavaleta pidi√≥ a los municipios que tengan sus planes de contingencia, sobre todo aquellas comunidades que viven a orillas de alg√ļn r√≠o, a fin de evitar la p√©rdida de vidas humanas. El Gobierno nacional cuenta con un presupuesto de Bs 45 millones. "Creemos que a fines de marzo o abril se va a manifestar lo peor del fen√≥meno El Ni√Īo", explic√≥. En Tarija, el Servicio Nacional de Meteorolog√≠a e Hidrolog√≠a alert√≥ que cinco provincias ser√°n afectadas con precipitaciones pluviales y tormentas el√©ctricas desde hoy por la tarde. Mientras, en Santa Cruz, esta semana se pronostican vientos predominantes de direcci√≥n norte y cielos mayormente nublados con lluvias espor√°dicas. Trasladan ganado bovino El presidente de la Federaci√≥n de Ganaderos de Beni, Abd√≥n Nacif, dijo que como previsi√≥n ante el aumento del caudal de los r√≠os trasladaron al menos 20.000 reses hacia Santa Cruz y esperan llegar a las 30.000. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario