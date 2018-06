Alertan contaminación del río Bulo Bulo por fuga en la planta de Úrea

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear El senador del Movimiento Demócrata Social (MDS), Óscar Ortiz, denunció en conferencia de prensa que la fuga de amoniaco de la planta de úrea habría afectado el arroyo Muñecas y contaminado el río Bulo Bulo. La pasada semana el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, indicó que la fuga era pequeña y que esa fue la causa de la tercera paralización de la planta, más no obstante, no reportó ningún tipo de contaminación ambiental. "El amoniaco es una sustancia tóxica y al vertirse al agua está contaminando peces, que muchas veces son utilizados para la alimentación de los pobladores del lugar, además de contaminar las aguas y representar un grave riesgo para la fauna de una región (...). YPFB en ningún momento, ni el Ministerio de Medio Ambiente advirtieron a la población cómo se debe hacer en estos casos de esta contaminación", expresó. Los pobladores de la región habrían advertido de la mortandad de peces y animales, por lo que se solicitará al Ministerio de Medio Ambiente que se haga un monitoreo hídrico de estas aguas. Los opositores además pedirán un informe sobre las previsiones que se hubieran tomado una vez producida la contaminación y las medidas preventivas contempladas en la ficha ambiental. Ortiz señaló que existe una gravísima irresponsabilidad y un grave atentado contra la salud y el medio ambiente, recordó que en este tipo de situaciones se debe advertir inmediatamente a la población para que no consuman el agua y los peces. La contaminación de ríos es un delito penal tipificado en la Ley del Medio Ambiente. Asimismo llamó al Ministerio de Hidrocarburos, YPFB, la Gobernación de Cochabamba y el municipio de Entre Ríos a responder por este daño ambiental. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario