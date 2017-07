Alistan la defensa del TIPNIS con un plan jurídico y comunicacional

Agrandar la foto + Twittear Indígenas del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) aprobaron ayer las estrategias jurídicas, políticas y comunicacionales para denunciar a nivel nacional e internacional la intención del Gobierno de abrogar la Ley 180, que declara la Intangibilidad del parque.

"También se trabajó un pronunciamiento público y a eso se acompaña un voto resolutivo que está dirigido a la Cámara de Diputados, en el que se exige la anulación inmediata del proyecto de ley que busca sustituir la Ley 180 que protege al TIPNIS", informó Pedro Moye, dirigente indígena.

La estrategia jurídica consiste -dijo- en enviar toda la documentación del caso a la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), para que ésta se encargue de denunciar ante organismos internacionales "los atropellos y violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas del TIPNIS".

En el tema político -explicó el dirigente- el plan se basa en concretar alianzas con pueblos indígenas de otros departamentos. Paralelamente se informará y denunciará ante la población boliviana la insistencia del Órgano Ejecutivo de "ingresar" al TIPNIS.

"Ya nos estamos desplazando a Santa Cruz, Cochabamba, Beni y otros departamentos para denunciar este acoso del Gobierno", informó Moye.

Al respecto, la vicepresidenta de las mujeres indígenas del TIPNIS, Adelaida Rocha Noza, expresó que los 64 pueblos indígenas se están organizando contra el proyecto de ley, porque "no fue trabajado en consenso con las comunidades". La dirigente agregó: "Hemos dicho como organización de mujeres 'No' a ese proyecto".

El 3 de julio, dirigentes indígenas afines al partido de Gobierno presentaron el proyecto que busca anular la Ley 180, que declara al TIPNIS como zona intangible e impide la construcción de una carretera a través de esa reserva.

El documento fue presentado por tres diputados del Movimiento Al Socialismo: Ramona Moye, Patricia Chávez y Emilio Vilche. También respaldó el documento -entre otros dirigentes- Domingo Nogales, quien fue desconocido y cesado de sus funciones de presidente de la Subcentral del TIPNIS.

"Ramona Moye es de la región, pero ella nunca coordina con los indígenas de la región; incluso no dice que está trabajando y cuando presenta el proyecto de ley recién dice que es diputada. Emilio Vilche Rocha y Patricia Chávez son de Conisur, de la provincia de Chapare, son del trópico de Cochabamba. A los indígenas del TIPNIS no los conocemos, nunca vinieron a las comunidades", afirmó Adelaida Rocha, quien indicó que buscarán personas que los apoyen en defensa del patrimonio indígena.

La pasada semana en Trinidad, Beni, corregidores y delegados indígenas de las tres subcentrales del TIPNIS -integrado por 64 comunidades- conformaron cuatro comisiones (política, logística, jurídica y de comunicación) para luchar en contra la aprobación del proyecto de ley que anula la intangibilidad. En emergencia Mujeres La subcentral de mujeres indígenas del TIPNIS se declaró en estado de emergencia desde el pasado 3 de julio, cuando dirigentes afines al Gobierno presentaron el proyecto de norma para anular la Ley 180.

TIPNIS El Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) es un área protegida, creada como Parque Nacional mediante el decreto 7401 del 22 de noviembre de 1965. Fue declarado como Territorio Indígena a través del decreto 22610, del 24 de septiembre de 1990, gracias a las luchas de los pueblos indígenas.

Proyecto El proyecto de ley, presentado por tres diputados del MAS, permite la exploración de recursos naturales por el Gobierno y privados. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario