Amplían plazo a Bolivia en causa de Chile por el Silala

Hasta el 3 de septiembre fenece el plazo ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para la presentación de la contramemoria boliviana sobre el caso del Silala, según dio a conocer el canciller Fernando Huanacuni. El Canciller informó que solicitaron una ampliación porque faltaba 'nutrirse' de más elementos técnicos y científicos para dar una respuesta técnica y jurídica. Señaló que el plazo inicial era el 3 de julio, sin embargo, pidieron la extensión del mismo, a lo cual su contraparte chilena estuvo de acuerdo. "El reglamento de la CIJ contempla la solicitud de ampliación de plazos. Chile expresó su no objeción a la petición de Bolivia y la Corte acordó un nuevo plazo para la entrega de la contramemoria en el caso Silala", añadió a través de su cuenta de Twitter. El 6 de junio del 2016 Chile presentó una demanda ante la CIJ para que dicho tribunal declare el Silala como río internacional y no como un manantial natural como afirma Bolivia. La Cancillería boliviana conformó un equipo jurídico para presentar una contramemoria y contrademanda, que tenía como plazo este 3 de julio. Recientemente, el ministro de Defensa, Héctor Arce, calificó la demanda chilena 'más política que jurídica', y que tenía un afán distractivo de fondo. En Chile ven debilidad Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, expresó que Bolivia pidió una prórroga porque le faltan argumentos, además que se evidencia una debilidad en la defensa de su argumento de que se trata de un manantial. "Insto a Bolivia a decir la verdad: petición boliviana de prórroga a CIJ en caso Silala es porque no alcanzó a reunir argumentos. Esto muestra debilidad de su defensa. Chile le aceptó dos meses de atraso pues es un plazo breve. Chile entregó su sólida argumentación a tiempo, ¡en 2017!", afirmó Ampuero.