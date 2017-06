Aplazados 57 de 95 aspirantes en la evaluación de méritos

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear La oposición reveló este jueves que la mayoría de los postulantes al Consejo de la Magistratura (CM) y Tribunal Agroambiental (TA) se aplazó en la etapa de evaluación de méritos. De acuerdo a sus datos, 57 de 95 aspirantes no lograron una nota de aprobación. La evaluación de méritos es la primera fase del proceso de preselección en la Asamblea Legislativa. En la misma se evalúa los logros académicos y profesionales de los postulantes sobre 40 puntos. El senador Edwin Rodríguez, jefe de bancada de Unidad Demócrata (UD), indicó que, según una anterior explicación de la presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, la nota de aprobación en la primera fase es de 21 puntos. El opositor precisó que en el caso del TA sólo 12 de 42 postulantes alcanzaron una nota superior a los 21 puntos, y que para el CM sólo 26 de 53 aspirantes obtuvieron la nota de aprobación. "No hay meritocracia", dijo la diputada opositora Norma Piérola, a tiempo de lamentar que entre los aspirantes evaluados no hay nadie con doctorados, y sólo algunos con maestrías. Reveló que incluso hay postulantes con diplomados por correspondencia.



En el caso del TA, los opositores alertaron que los 12 aprobados no son suficientes para cubrir el cupo mínimo, puesto que se necesitan al menos 14 candidatos para ingresar a la papeleta de votación que se pondrá a consideración de la ciudadanía. Rodríguez agregó que en para el TA, de los 12 aprobados sólo tres son mujeres, pero se necesita que al menos siete postulantes del sexo femenino alcancen a ser preseleccionadas como candidatas. Ante el escaso número de postulantes aprobados para el TA, la oposición solicitó que se declare desierta la convocatoria para este Tribunal, puesto que no se cubre el cupo mínimo de candidatos. En cuanto al CM, se necesita 10 candidatos de los cuales cinco deben ser mujeres. Al respecto, el senador Rodríguez señaló que de los 26 aprobados sólo siete son de sexo femenino. Alertó que si las mujeres no aprueban las siguientes etapas de evaluación para el CM, también se podría declarar desierta la convocatoria para esta entidad. Anteriormente, ya se declararon desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Constitucional al no haberse cumplido los cupos de género y plurinacionalidad. Oficialista dice que es una "patada de ahogado" La senadora por el MAS, Adriana Salvatierra, explicó que de acuerdo al Reglamento no puede depurar a los postulantes aplazados en esta etapa de evaluación, sino se debe esperar a que pase el examen escrito para sacar de carrera a los reprobados. Dijo que el pedido de la oposición de declarar desierta la convocatoria al TA es una "patada de ahogado" que demuestra un desconocimiento del Reglamento.