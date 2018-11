Aramayo, quien revelÃ³ desfalco en Fondioc, afronta 256 juicios

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear En septiembre pasado, Marco Antonio Aramayo, exdirector del Fondo Ind√≠gena, fue trasladado con las manos atr√°s y esposadas a Cobija (Pando), donde fue recluido en la c√°rcel Villa Busch por m√°s de 50 d√≠as. En esa regi√≥n se ventila uno de los 256 juicios que se interpusieron en su contra por el caso Fondioc. Aquel traslado a Cobija es parte del "calvario" que vive¬† Aramayo, quien en 2013 revel√≥ el millonario¬† desfalco en el Fondioc. Por este caso tambi√©n est√° detenida Elvira Parra en el centro de Rehabilitaci√≥n de Obrajes de La Paz. Sentado en una banca de pl√°stico en su celda de dos por tres metros en la c√°rcel de San Pedro de La Paz, Aramayo¬† describi√≥ a P√°gina Siete¬† uno de los que considera "peores momentos" que le toc√≥ experimentar¬† desde hace 3 a√Īos y 8 meses, tiempo en el que "conoci√≥" todos los centros penitenciarios de Bolivia. Fue el √ļltimo director del Fondo Ind√≠gena, la mayor creaci√≥n pol√≠tica del Gobierno¬†¬†¬† para atender las demandas de los pueblos ind√≠genas y movimientos sociales afines al MAS. A pocos d√≠as de llegar al penal Villa Busch, Aramayo fue obligado a desnudarse y a enfilar, durante cuatro horas, una alfombra humana. Con la manos en la nuca y boca abajo tuvo que soportar, adem√°s,¬†¬† las pisadas¬†¬† de los polic√≠as, quienes caminaban sobre los reclusos. Aquello ocurri√≥ el 9 de septiembre, cuando¬† se registr√≥ un enfrentamiento entre reos, en el que hubo¬† un muerto y cuatro heridos. La Polic√≠a tom√≥ el lugar para poner orden. "Pero fui tratado peor que un asesino,¬† un violador. Sufr√≠ toda una tortura, estuvimos desde las 14:00 hasta las 18:00 tendidos en el suelo. Lo peor fue que me robaron el poco dinero que ten√≠a", coment√≥. Aramayo, en los 256 procesos que tiene en¬† su contra, es acusado por incumplimiento de deberes y contratos lesivos contra el Estado, por proyectos canalizados por la exministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, quien se benefici√≥¬† con detenci√≥n domiciliaria. Con esa medida sustitutiva tambi√©n est√°n¬† los dirigentes Dami√°n Condori, F√©lix Becerra. Est√° pr√≥fugo Daniel Zapata, el segundo director ejecutivo del Fondioc. Desafiando al miedo de sufrir una represalia por revelar lo que √©l llama "una atrocidad" y violaci√≥n a sus derechos humanos, Aramayo cont√≥ -hasta llorar de impotencia-¬† que por m√°s de 10 d√≠as en Cobija, incluso,¬† no pudo acceder a medicamentos para el mal que padece su coraz√≥n. "Cada 30 d√≠as me dan medicamentos por mi coraz√≥n. Tomo tres pastillas al d√≠a. En Cobija se terminaron", sostuvo Aramayo, quien denunci√≥ que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF)¬†¬†¬†¬† se niega a homologar los informes m√©dicos del Hospital de Cl√≠nicas que recomiendan que no debe¬† viajar. Aramayo¬† considera que el IDIF se niega a legalizar los documentos¬† para evitar que los 256 juicios¬† se unifiquen y radiquen en La Paz, tomando en cuenta que los procesos son por un mismo hecho (desfalco en el Fondo Ind√≠gena) y por los mismos delitos (incumplimiento de deberes y contratos lesivos contra el Estado). Sentencia En mayo de 2017,¬† por un proceso del caso Fondioc, que radica¬† en Tarija, Aramayo fue sentenciado a cinco a√Īos de c√°rcel. Junto a √©l¬†¬† fueron acusados dirigentes departamentales de los Interculturales de Tarija, pero estos se sometieron a un juicio abreviado y recibieron una condena de tres a√Īos. Aquel fallo¬† les permiti√≥ beneficiarse del perd√≥n judicial. Ahora est√°n en libertad. "No pido indulto, s√≥lo pido un juicio imparcial, justo y objetivo", exclam√≥¬† Armayo con impotencia, antes de recordar¬† que¬† el 14 de enero de 2016, luego de¬† que el presidente Evo Morales lo calific√≥ como "doblemente delincuente",¬† en las puertas¬† de la c√°rcel de San Pedro,¬†¬†¬† jueces y fiscales hicieron larga fila¬† para acusarlo. "Vinieron jueces y fiscales de Santa Cruz, Pando, Cochabamba. Ese d√≠a (14 de enero) fui cautelado 14 veces por un mismo hecho y por el mismo delito", lament√≥. Antecedentes del¬† caso Fondo Ind√≠gena Detenci√≥n Por orden del otrora fiscal Fernando Guerrero, el exdirector del Fondo Ind√≠gena, Marco Aramayo,¬†¬†¬† fue detenido a las 2:00 del 5 de marzo de 2015. Ese mismo d√≠a tambi√©n fue apresada¬† Elvira Parra, la primera directora de la entidad. Ambos est√°n en la c√°rcel desde hace 3 a√Īos y ocho meses.

Situaci√≥n A casi cuatro a√Īos de destaparse el millonario desfalco en el Fondo Ind√≠gena, no hay una acusaci√≥n formal y las principales personas investigadas se beneficiaron con medidas sustitutivas. Es el caso de la exministra Nemesia Achacollo, quien autoriz√≥ el desembolso de recursos a cuentas de particulares.