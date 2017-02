Asamblea Departamental archiva Ley de Patrimonio al Illimani

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La Asamblea Departamental de La Paz pactó con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras (Fedecomin) el archivo del proyecto de Ley de Patrimonio al Illimani, mediante el cual se preveía declarar patrimonio cultural e inmaterial a este y otros nevados paceños. La decisión se tomó ayer en una reunión conjunta. Este proyecto de ley que nombraba Patrimonio al Illimani fue planteado con el fin de proteger al majestuoso nevado de las empresas chinas, que según denuncias y observaciones realizadas por EL DIARIO, estaban realizando la explotación de mineral es en las faldas del coloso, por ello el asambleísta departamental de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Emilio Yanahuaya, planteó este proyecto de ley. En una reunión sostenida entre la Asamblea Legislativa Departamental y los cooperativistas mineros, a las 9.00 de la mañana de ayer, se impuso el rechazo al proyecto de ley, justificando que perjudicaría al sector minero que trabaja en el lugar. Al finalizar la reunión, en la que participaron representantes de la Asamblea Departamental de La Paz, la Comisión Madre Tierra y Medio Ambiente y el presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomin) La Paz, Simón Condori, se acordó que la propuesta de Ley no tiene ningún curso legal, por lo que se decidió la paralización de las inspecciones oculares al In Suti y archivar la propuesta de ley. Por su parte, el presidente de la Asamblea Departamental de La Paz, Juan Luis Vargas, partidario del Movimiento al Socialismo (MAS), explicó que este proyecto de ley, afecta a los mineros bolivianos que trabajan en la zona, ya que estaría prohibiendo el movimiento de tierra y las perforaciones, por lo cual, lo identificó al mismo como malintencionado. A su vez, el asambleísta departamental, Emilio Yanahuaya, quien propuso dicho proyecto, indicó que él cumplió con su labor de asambleísta al sugerir este proyecto, velando los intereses del departamento y sin ningún interés de afectar a los cooperativistas mineros. "Se ha quedado en archivar el proyecto de ley, por idea del presidente de la asamblea Legislativa Departamental y de los cooperativistas, a pesar de que se explicó que el proyecto no buscaba perjudicar a los trabajadores mineros, esta decisión me indigna mucho", señaló. Asimismo, Yanahuaya indicó que propone a la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fedecomin) conformar una comisión técnica para la elaboración de un proyecto normativo, referido a la operación minera en el Illimani, para que el tema no quede cerrado totalmente. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario