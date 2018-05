Asamblea de la UPEA objeta versión gubernamental y pide la renuncia de Evo

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear La Asamblea de la UPEA, congregada hoy con motivo del velorio de Jonathan Quispe, el estudiante de comunicación social que falleció ayer tras la refriega policial, responsabilizó al Gobierno por la muerte de éste y rechazó la versión oficial que hace referencia a que el joven falleció por una canica disparada por sus propios compañeros. En la Asamblea, los estudiantes repudiaron la actitud del gobierno de, primero, no atender su demanda de mayor presupuesto para la universidad, lo cual derivó en las manifestaciones, y, segundo, de reprimir a los estudiantes que se movilizaron para lograr este cometido. "La pérdida de un hijo, de un hermano no se puede compensar con nada... tenemos que buscar justicia y encarcelar a los responsables. El Gobierno es insensible y no es capaz de solucionar los problemas del país, por eso hay que pedir la renuncia del gobierno y del presidente Evo Morales", demandaron en la Asamblea. Ante la alusión, los estudiantes, docentes y administrativos reunidos en la casa de estudios superiores gritaron a una sola voz: "que renuncie Evo ca..." y exigieron justicia para el universitario caído. "No vamos a creer esas versiones estúpidas del Gobierno... que se acabe ese cuento de los masistas, eso es mentira", repudiaron exaltados la comunidad universitaria. El Gobierno responsabilizó a los estudiantes por la muerte de Quispe y vinculó al rector de la UPEA, Ricardo Nogales, con el líder opositor Samuel Doria Medina. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, mencionó que la oposición busca desestabilizar al Gobierno a través de las muertes. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario