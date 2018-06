Asambleístas alistan denuncia por problemas en la región de Bulo Bulo

Fotografia: Martín Numbela / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Asambleístas departamentales y activistas presentarán una denuncia ante la Fiscalía Ambiental en contra del gobernador, Iván Canelas; el secretario de la Madre Tierra, Gonzalo Muñoz, y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por los problemas de contaminación en el río Muñecas. El asambleísta Freddy Gonzales (Demócrata) sostuvo que la acción legal se hará afectiva la siguiente semana porque existen serias faltas ambientales por la presencia de la planta de urea. Los estudios de laboratorios de aguas, suelos y aire realizados en dos sectores del río Muñecas en mayo de 2017 develan un nivel de amonio (N) que oscila entre los seis y 11 miligramos por litro (mg/l), más de lo que establece la Ley 1333 de Medio Ambiente, que es de cuatro, según el informe elaborado por el laboratorio Quebracho encargado por el municipio de Entre Ríos, al que accedió Los Tiempos. Según Gonzales, la Secretaría de la Madre Tierra de la Gobernación se apresuró al descartar problemas ambientales en cinco sindicatos de Bulo Bulo cuando no tiene el personal calificado para realizar el recojo de las muestras de agua. "Para nosotros no es confiable el análisis que han realizado el personal de Yacimientos y la Gobernación porque consideramos que debería ser de una entidad absolutamente neutral", manifestó. El pasado 18 de junio, Muñoz descartó que existan problemas de contaminación en el río Muñecas luego de realizar una visita a la zona. SÁNCHEZ NIEGA QUE EXISTA CONTAMINACIÓN El ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, aseguró que a través de un estudio de laboratorio especializado se descartó la presunta contaminación ambiental en el río Muñecas del municipio de Entre Ríos, a causa de la fuga de amoniaco en la planta de urea de Bulo Bulo. Sin embargo, las denuncias de los comunarios persisten porque ni los niños se pueden sumergir en el río porque enferman con infecciones. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario