Atracadores visitaron al menos tres veces la joyería Eurochronos

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear El atraco a la joyería Eurochronos en Santa Cruz no sólo pone nuevamente en aprietos a la justicia boliviana sino también al sistema carcelario. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en entrevista con Los Tiempos, reveló ayer que una de las hipótesis es que el asalto se planificó desde el interior de cárceles. El líder de la banda, Antonio da Silva alias 'El Negro', salió del penal de Chonchocoro a fines de junio, mientras que Rony Suárez Masalbi alias 'El Mono', tenía el beneficio de extramuro desde el 25 de abril pasado y debía retornar por las noches al penal de Palmasola. Romero señaló también que los delincuentes visitaron la joyería en al menos tres ocasiones para estudiar el sistema de seguridad, ubicar las joyas más caras y el movimiento. El Fiscal Departamental de La Paz, en tanto, acusó ayer al juez que liberó a Da Silva de "varias" irregularidades. Dos días después del sangriento atraco que dejó cinco muertos y ocho heridos, y a medida que avanzan las investigaciones, el Ministro de Gobierno dio algunos detalles más acerca del caso que no sólo conmocionó a Santa Cruz sino a toda Bolivia. Señaló que se tienen identificados a los tres atracadores fallecidos: el primero es Antonio da Silva brasileño (alias el Negro) quien salió del penal de Chonchocoro a fines de junio de este año con detención domiciliaria; el segundo es Rony Suárez Masalbi (alias 'Mono') boliviano hijo de padre brasileño y madre paraguaya. Él estaba internado en el penal de Palmasola acusado por los delitos de robo agravado y asociación delictuosa y desde el pasado 25 de abril gozaba del beneficio de extramuro. El tercero es Camilo Maldonado de 24 años (alias el Bahiano) brasileño primo de Edwin Landívar, el único sobreviviente de la banda de atracadores. Romero relató que según la declaración de Landívar, él fue contactado por su primo Camilo Maldonado, ahora muerto, el 7 de mayo para ofrecerle "un trabajo". El sábado 8 de mayo, Landívar se reúne con Antonio da Silva (alias el Negro) en inmediaciones de la zona conocida como el "Avión Pirata". A partir del día lunes, Landívar es el primero en llegar hasta la joyería Eurochronos su función era identificar las joyas más caras y el lugar exacto donde se encuentran. Al día siguiente van otros dos de los atracadores e incluso la esposa de Da Silva, Sandra Guzmán, "haciéndose pasar como clientes para estudiar el sistema de seguridad y la disposición de la joyería". Romero señala que los atracadores "pensaban que a esa hora (8:45) no habría tanta cantidad de gente, llegaron y les sorprendió que haya más cantidad de gente que la esperada pero que eso no les impidió cumplir su planificación". El miércoles por la noche, se vuelven a reunir en la zona del "Avión Pirata" para especificar las funciones que cada integrante realizaría durante el atraco. Se conoce que Da Silva fue el encargado de dotar las armas y municiones al resto. Rony Suárez alias 'el Mono' habría sido quien dio la orden de abrir fuego contra los policías al sentirse rodeados por los uniformados. "Éste le dice (a Landívar) no quiero volver a Palmasola, así es que vamos a utilizar escudos humanos y vamos a salir disparando y ahí es donde éste (Landívar) se asusta dice que lo golpean y luego este huye, sale corriendo", señaló Romero. Según Landívar, una vez consumado el atraco lo que estaba planificado era escapar con las joyas hacia el Brasil. Reclutan bolivianos El ministro de Gobierno insiste en que los brasileños son emisarios del cártel Primer Comando de la Capital (PCC) pero no descarta que los bolivianos también hayan sido reclutados por esta organización criminal. "Estos carteles envían sus cuadrillas para cometer atracos en países y en el propio Brasil; pero también los envía a cometer atraco a algunas zonas de frontera como Roboré (Bolivia) o como Ciudad del Este (Paraguay) que se caracterizan por una leve presencia institucional de estado y policial", dijo Romero pero también identifican lugares donde hay prosperidad económica como Santa Cruz. Agrega que el PCC opera con gente que recluta de otros países "porque ningún extranjero opera en un territorio sino tiene gente nacional, no sería posible que se muevan geográficamente, que conozcan los factores de vulnerabilidad de un sitito que quieren golpear". El Ministro de Gobierno afirma que la criminalidad de esta época incursiona en la comisión de varios delitos de orden trasnacional como narcotráfico, tráfico de armas, secuestros y atracos, por lo tanto, es necesario hacer frente mediante una estrategia regional. "Seguimos siendo un territorio transito vulnerable, cualquier país vecino de Brasil en es en este momento vulnerable a estos emisarios que son enviados a recaudar plata o trasegar droga". "Son enviados, pueden formar parte de la organización pero les han enviado a hacer un trabajo específico a eso llamamos emisarios", añadió Romero. Heridos se recuperan lentamente El Deber Las seis personas de las ocho que fueron heridas durante el tiroteo entre la policía y una banda criminal, el pasado jueves en la joyería Eurochronos, presentan un cuadro de evolución favorable, informó ayer la Khaterine Cuellar de la clínica Foianini. Entre ellos se encuentra Érick Peña, que trabajaba en la gerencia de la empresa, y que aún tiene alojado en su cuerpo un proyectil de arma de fuego. "Con mucha alegría podemos comunicar que los pacientes que quedan, que son seis, tres pacientes en terapia intensiva los cuales estaban en estado crítico ya salieron de riesgo. Todavía tenemos uno que está un poco delicadito (Peña), que trabajaba en gerencia de la joyería.", explicó Cuellar. Además de este paciente, están internados: Jeannine Vargas, Roxana Serrano (funcionarias de Eurochronos), el encargado de las cámaras del lugar, Julio César Méndez Salvatierra, y los policías Dionisio Castro Vaca y Franz Cáceres López. En el caso de los otros dos pacientes, que están en terapia intensiva, serán evaluados y es posible que pasen a sala de recuperación en las próximas horas. Los otros tres heridos están a punto de retornar a sus hogares, para continuar su recuperación. "El resto de los pacientes están en sala con buena evolución y probablemente serán dados de alta para la fecha de mañana (domingo)", agregó. En tanto, las familias y las autoridades hacen seguimiento de la evaluación de cada una de las personas que resultaron heridas por proyectil de bala durante el enfrentamiento entre policías y delincuentes que duró alrededor de 20 minutos. 