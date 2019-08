Audio: implican al Presidente del TSJ en repartija de cargos

Fotografia: Facebook Agrandar la foto + Twittear En un nuevo audio 聽atribuido a un familiar 聽del decano del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 聽Antonio Revilla, aparece en escena como implicado en la designaci贸n de funcionarios, jueces y vocales 聽a cambio del pago "mita y mita" de los salarios de los funcionarios contratados. "El Omar (Michel), pues, primero le ha echado flores al H茅ctor Arce, 'usted haga patria, usted es el mejor Ministro, haremos historia, encararemos la carrera judicial'. Todas son 聽sus propuestas de 茅l (Michel). El Gonzalo Alc贸n (presidente de la Magistratura), cuando (el ministro) va (a las sesiones), dice que (Alc贸n) no habla, est谩 sentado en su silla. La Dolka G贸mez (consejera de la Magistratura), peor: dice, est谩 atrasito", relata el hermano del decano, Juan Michel, 聽 en la grabaci贸n 聽que ayer fue revelada por la diputada de Unidad Dem贸crata (UD) Lourdes Millares. Durante un encuentro social con un grupo de cercanos, Juan Michel (hermano del decano) cita a varias autoridades del 脫rgano Judicial y habla del grado de coordinaci贸n entre su hermano y el Presidente del TSJ en el proceso de selecci贸n de jueces. La pasada semana, otra grabaci贸n revel贸 que Omar Michel 聽trat贸 de influir en la libertad de un procesado por feminicidio. En ese mismo audio, Juan Michel 聽fue grabado mientras explicaba que el beneficio para el presunto feminicida ser铆a con el respaldo de la Fiscal铆a. Por ese caso, Millares present贸 una denuncia en la Fiscal铆a por incumplimiento de deberes, concusi贸n, asociaci贸n delictuosa y beneficios en raz贸n del cargo. "Se present贸 contra Omar Michel y ma帽ana adjuntar茅 una copia de este segundo audio. Pretendo demostrar que hay un nexo entre la designaci贸n de jueces y el grado de influencia que hay sobre 茅stos para los dict谩menes de esos jueces", anunci贸 ayer Millares a P谩gina Siete. Juan Michel explica en este segundo audio que "todo lo que dice el Omar (Michel) se aprueba" en el pleno del Consejo de la Magistratura. En relaci贸n con la elecci贸n de vocales constitucionales y otras autoridades judiciales, se帽ala que la misma se har铆a en coordinaci贸n entre el consejero de la Magistratura (Michel) y el presidente del TSJ, Revilla. "Nosotros vamos a enviar (la lista) pues. El Consejo env铆a la lista de candidatos" y como existe una buena relaci贸n entre el decano de la Magistratura y 聽Revilla, los elegidos deber谩n pagar y ese dinero ser谩 repartido entre ellos 聽"mita y mita, m铆nimo", se oye decir a Juan Michel, quien se dirige a quienes llama como equipo de trabajo "hormiga". Luego de que Millares hiciera p煤blico el audio, el Presidente del TSJ sali贸 a dar su versi贸n y 聽present贸 una denuncia ante el Ministerio P煤blico. "Negamos cualquier tipo de participaci贸n y nos hicimos presentes (en la Fiscal铆a) a objeto de que se investigue si en el proceso de selecci贸n y designaci贸n de jueces se efectu贸 alg煤n acuerdo subalterno", afirm贸 Revilla ante los medios de comunicaci贸n. Contratos y medios Peri贸dicos En el audio que se revel贸 ayer por la diputada Lourdes Millares, tambi茅n se menciona a qu茅 medios de comunicaci贸n se dar铆an contratos para la difusi贸n de la informaci贸n del 脫rgano Judicial. "La informaci贸n judicial se difundir谩 por el peri贸dico El Libertador y no por Correo del Sur", se帽ala Juan Michel.

Amistad El hermano del decano de la Magistratura también afirma tener amistad con personal de El Libertador y califica de alarmista a  Correo del Sur.

Magistrado Audios y videos también han puesto en jaque al magistrado del TSJ  Carlos Alberto Egüez, cuyos antecedentes fueron remitidos a la Asamblea Legislativa para un juicio de responsabilidades.