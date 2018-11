AviÃ³n de Peruvian sufre daÃ±o de tren y cierran terminal 10 horas

Fotografia: EFE Agrandar la foto + Twittear Un avi贸n de la aerol铆nea Peruvian con 120 ocupantes sufri贸 ayer el colapso de uno de sus trenes de aterrizaje cuando tomaba tierra en 聽el aeropuerto de El Alto. El accidente 聽 聽provoc贸 el cierre de la terminal y la cancelaci贸n de todos los vuelos entrantes y salientes por al menos 10 horas. El incidente ocurri贸 a las 10:22, cuando la aeronave aterrizaba procedente de Lima y 聽Cusco, Per煤. "En la ma帽ana de hoy (ayer) 聽en el Aeropuerto Internacional El Alto de La Paz, un avi贸n de nuestra empresa, el Boeing 737-500 OB-2041, al momento de aterrizar sufri贸 el colapso de sus trenes por razones que est谩n en investigaci贸n, lo que motiv贸 que el avi贸n quedara estacionado en la pista apoyado en su fuselaje", inform贸 en 聽un 聽reporte oficial la aerol铆nea peruana. La nave 聽que cubr铆a la ruta Lima-Cusco-La Paz llevaba 122 pasajeros y cinco tripulantes, los cuales resultaron ilesos, asegur贸 la aerol铆nea "Apenas sucedido el percance, se activaron todos los protocolos de seguridad garantizando la integridad f铆sica de los 122 pasajeros que iban a bordo, as铆 como de los miembros de la tripulaci贸n, quienes se encuentran en perfecto estado y no se han producido lesiones de ning煤n tipo", precis贸 en un comunicado. La empresa explic贸 que los pasajeros afectados ser谩n protegidos por la compa帽铆a y hoy se enviar谩 otra aeronave para cumplir con el itinerario programado. En rueda de prensa, el director de la Direcci贸n General de Aeron谩utica Civil (DGAC), Celier Aparicio, se帽al贸 que se inici贸 聽la etapa de la investigaci贸n preliminar, pero destac贸 como eficiente la 聽 聽respuesta 聽de las instancias responsables para 聽atender la contingencia. Cerrado por m谩s de 10 horas Luego del accidente, la terminal a茅rea fue cerrada y se suspendieron todos los 聽vuelos nacionales e internacionales, lo que provoc贸 molestia en los viajeros. Ricardo Guti茅rrez deb铆a viajar en 聽BoA hacia Trinidad con escala en Cochabamba a las 12:30; 聽sin embargo, al llegar al aeropuerto media hora antes, se encontr贸 con la 聽cancelaci贸n del vuelo. "El incidente con el avi贸n de Peruvian sucedi贸 a las 10:22, yo llegu茅 a las 12:00 y nadie me llam贸, ni me dijo nada al respecto. Cuando fui a reclamar al counter de BoA me dijeron lo que hab铆a pasado y que el vuelo se hab铆a cancelado y que me reprogramaron para el d铆a siguiente", explic贸. A pesar de los reclamos de centenares de 聽 pasajeros varados en el aeropuerto, ni el personal de las aerol铆neas ni de la terminal informaban sobre los vuelos. De acuerdo con el reporte de la agencia EFE, en 聽la tarde 聽unas gr煤as trataban de remolcar el avi贸n para dejar libre la pista para 聽restablecer los vuelos, aunque hasta las 20:00 聽 el aeropuerto segu铆a 聽cerrado. A esa hora se 聽comunic贸 que los vuelos se hab铆an restablecido de manera gradual. odolfo Huallpa, periodista, ten铆a un vuelo a las 14:10 a Tarija en BoA para dictar un curso, pero la empresa cancel贸 la salida hasta el domingo a las 18 horas. El problema en su criterio 聽es que existe una sola pista para despegar o aterrizar y en una terminal internacional deber铆a haber alternativas. "Un sacud贸n" La pasajera Susana Sabat, que viajaba en el avi贸n que tuvo el accidente, 聽relat贸 que sinti贸 "un sacud贸n total" cuando la nave toc贸 tierra. "Han empezado a caerse los paneles del avi贸n, encima de las personas, especialmente del lado derecho. Toda la gente se asust贸", explic贸, seg煤n EFE, 聽la pasajera a los medios. Sabat detall贸 que el avi贸n fren贸 de golpe y que empezaron a oler que algo se quemaba, momento en que muchas personas entraron en p谩nico. Por la ventana ve铆a que los bomberos r谩pidamente se acercaban al avi贸n, del que evacuaron a los pasajeros. "Cuando salimos, el piso era negro, estaba quemado", a帽adi贸 la pasajera. Cont贸 que el 聽vuelo sali贸 de Lima, hicieron una escala en la ciudad peruana de Cusco para tr谩mites de migraci贸n y ese primer descenso ya fue abrupto, pero que no pas贸 a mayores. "Ha sido, gracias a Dios 聽(un incidente), 聽con suerte, pero no manejado bien por la aerol铆nea", sostuvo. Al respecto, denunci贸 que ya en la terminal se encontraron sin informaci贸n y sin explicaciones sobre el destino de sus pertenencias y las causas del incidente. El avi贸n Boeing 737-500 con matr铆cula OB 2041P de la aerol铆nea Peruvian Airlines que sufri贸 el colapso de uno de sus trenes mientras se dispon铆a a aterrizar en La Paz, tuvo un incidente similar en marzo de 2016 en el aeropuerto de Cusco. De acuerdo con reportes de la prensa peruana, el 20 de marzo de 2016, la aeronave de Peruvian Airlines con matr铆cula 聽 OB 2041P se dispon铆a a despegar con direcci贸n a la ciudad de Lima; sin embargo, cuando el avi贸n ya estaba a punto de despegar, uno de los neum谩ticos del lado derecho posterior revent贸 y el avi贸n tuvo que salir de la pista. Seg煤n report贸 el diario La Rep煤blica en ese entonces, todos los sistemas de emergencia de la terminal a茅rea se activaron y sus actividades quedaron suspendidas durante el d铆a. "Fueron alrededor de 120 los tripulantes del avi贸n evacuados en toboganes por los bomberos aeron谩uticos y bomberos voluntarios. Adem谩s realizaron labores de enfriamiento en las llantas posteriores del avi贸n que se hallaban recalentadas 聽por la excesiva fricci贸n con el pavimento", report贸. Asimismo, el 29 de marzo de 聽2017, una nave tambi茅n Boeing 737 de Peruvian se incendi贸 porque llevaba mucho combustible, seg煤n declar贸 entonces Alberto L贸pez, vocero de la aerol铆nea. Manifestó   que el incendio del avión Boeing 737 en Jauja  se produjo después del "perfecto" aterrizaje de la tripulación ante una emergencia en el tren de aterrizaje, por lo que descartó que se trate de un choque o una explosión. El representante relató entonces  que en ese aeropuerto no  existía recarga de combustible, así que los tanques de los aviones que llegan a ese lugar debían estar llenos para también realizar su viaje de regreso a Lima.