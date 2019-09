BoA justifica millonario gasto en servicio de catering y publicidad

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear Boliviana de Aviaci贸n (BoA) vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que el senador opositor Yerko N煤帽ez denunciara que la aerol铆nea presupuest贸 cerca Bs 253 millones para el servicio de catering y publicidad digital. Desde la estatal confirmaron que planificaron estos montos, pero que solo se lleg贸 a ejecutar menos del 80%, y justificaron las cifras gastadas en estos dos 铆tems, que, seg煤n la estatal, no representan un porcentaje importante de los Bs 2.766 millones. De forma concreta, en su denuncia N煤帽ez precis贸 que, en los 煤ltimos 10 a帽os, seg煤n datos que extrajo del Sicoes, BoA gast贸 Bs 248 millones en el servicio de catering, cifra que para el legislador es exorbitante. Consideramos alarmante que se haya gastado Bs 248 millones en catering, que es el refrigerio a bordo de los pasajeros. No conocemos qu茅 es lo que est谩 haciendo BoA", se帽al贸 el legislador. En respuesta, Ronald Casso, gerente general de BoA, admiti贸 que la aerol铆nea presupuest贸 esa cantidad en ese servicio, pero que solo se ejecut贸 menos del 80%. "En la ejecuci贸n el gasto es otro, lo cual es penoso, y lo hace de manera intencionada", dijo. En su descargo, Casso asegur贸 que la cifra representa el acumulado de 10 a帽os de trabajo de la firma, tiempo en el que transport贸 21 millones de pasajeros. "Hay que explicarle al senador que un catering de 30 minutos no es lo mismo que el de un vuelo de 12 horas, o para un vuelo ch谩rter con servicios especiales", dijo. En este contexto, asever贸 que se han realizado varios contratos con delegaciones, en donde se sirven diferentes productos. "Hay cenas y desayunos en estos vuelos largos, y la persona est谩 pagando por ese servicio. Se est谩 usando de mala intenci贸n esa informaci贸n", dijo. En detalle, uno de los contratos revela que BoA paga hasta Bs 42 por caf茅 instant谩neo de 200 gramos. Adem谩s de cenas, dependiendo de la cobertura, que van desde Bs 53 hasta Bs 64. En la documentaci贸n proporcionada por N煤帽ez, se observa que la mayor铆a de los contratos realizados por el servicio son de contrataci贸n directa. En 2018 el convenio por el servicio de catering fue de Bs 55,3 millones, superior a los Bs 31,3 millones de la gesti贸n 2017. De acuerdo con la documentaci贸n presentada, la empresa Service Group S.R.L. se adjudic贸 directamente cinco a帽os por Bs 102 millones; la compa帽铆a gastron贸mica La Merced S.A. lo hizo dos veces por Bs 65,5 millones. "BoA hace gastos millonarios en catering, pero queremos saber cu谩nto est谩 invirtiendo en dar seguridad a sus pasajeros", dijo. Se consult贸 a un experto en operaciones a茅reas y a una aerol铆nea sobre el presupuesto que se destina a catering y publicidad, pero ambos se negaron a dar referencias sobre el tema. Publicidad En la v铆spera, N煤帽ez denunci贸 que la firma estatal gast贸 Bs 5 millones en publicidad por internet y estrategia comunicacional en un periodo de cinco a帽os. Dio cuenta de que, al igual que los servicios de catering, la modalidad de adjudicaci贸n fue por contrataci贸n directa. Por ejemplo, en 2015 realiz贸 un contrato por Bs 204.938 con la empresa Qsocial Bolivia S.R.L. por el servicio de agencia estrat茅gica digital; en 2016, con la misma empresa firm贸 dos contratos, uno por servicio de publicidad por internet por un monto de Bs 630.000 y otro, por servicio de estrategia digital por Bs 148.456. En su descargo, Casso dijo que solo ejecutaron Bs 4,1 millones del presupuesto asignado. Adem谩s, justific贸 que el monto asignado corresponde a un plan agresivo de la estatal para ser parte del comercio digital y ampliar la venta de boletos en otros pa铆ses, para los diferentes destinos que oferta la compa帽铆a a茅rea. Sin embargo, N煤帽ez cuestion贸 que haya un presupuesto para la imagen corporativa de BoA y no exista para el mantenimiento de las aeronaves. En respuesta Casso detall贸 que, para el mantenimiento, BoA destina hasta el 17% de su presupuesto. En esa l铆nea revel贸 que los gastos a los que hace alusi贸n N煤帽ez no representan ni el 5% del presupuesto de la empresa, que llega a Bs 2.766 millones. De acuerdo con datos del Sistema Integrado de Gesti贸n y Modernizaci贸n Administrativa (Sigma), dependiente del Ministerio de Econom铆a, hasta junio la aerol铆nea estatal ejecut贸 un 34%. Proveedor En la denuncia del senador, hace menci贸n a un gasto de Bs 102.000 en la compra de paraguas. La empresa adjudicada fue Osconn S.R.L., que tiene asiento en Cochabamba. Oswaldo Berrios admiti贸 que el proceso de contrataci贸n fue de forma directa para proveer 1.200 paraguas a BoA. "Todo fue legal. Fue la 煤nica vez que trabajamos con BoA", afirm贸. Dividiendo los Bs 102.000 en 1.200 paraguas, el costo por unidad asciende a Bs 85.