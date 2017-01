Bolivia baja cinco puestos en índice de calidad democrática

Agrandar la foto + Twittear Según el índice de calidad democrática que realiza la revista británica The Economist, Bolivia bajó cinco puntos con respecto al ranking anterior. El país se encuentra entre los últimos países del continente. Bolivia bajó del puesto 85, que tenía en 2015, al 90 en el índice 2016, que acaba de ser presentado. Los intentos reeleccionistas del presidente Evo Morales y su decisión de no respetar el resultado del referendo del 21 de febrero de 2016 explican esa baja.

Con ese resultado, el país ocupa un lugar entre los países de "democracia híbrida", que es la tercera categoría, de cuatro, en cuanto a calidad democrática. Son analizados en total 166 países.

¿En la cola del continente?

El índice establece un máximo de 10 puntos. La primera categoría es "democracia plena" (entre ocho y 10 puntos), en la que se incluye a Uruguay, el único latinoamericano; la segunda es "democracia imperfecta" (entre seis y 7,99 puntos); la tercera es "democracia híbrida" (entre cuatro y 5,99) y la cuarta es "régimen autoritario" (cuatro o menos sobre 10).

The Economist, mediante una unidad denominada "Intelligence Unit", analiza cinco categorías y a cada una de ellas le asigna una nota sobre 10. En "proceso electoral y pluralismo", el país obtiene siete puntos; en "funcionamiento del Gobierno, 5,36; en "participación política", cinco; en "cultura política", 3,7, y en "libertades civiles", 7,06. El promedio por ello es de 5,63.

El país obtuvo, además, el resultado más bajo en cinco años, lo que lo coloca en la cola del continente. Sólo están en una situación peor que Bolivia los siguientes países: Venezuela, Ecuador, Haití y Cuba.

En esa situación, el país está en el puesto número 20 de 24 naciones de América y El Caribe.Un preocupante retroceso

El reporte de The Economist señala un preocupante retroceso de la democracia en todo el mundo, incluidos países desarrollados, varios de los cuales han bajado en el índice, incluido Estados Unidos, que por primera vez baja de la categoría "democracia plena" a "democracia imperfecta".

La razón para ello son las amenazas del presidente Donald Trump de expulsar a mexicanos, de prohibir el ingreso de musulmanes y de reducir los derechos de las mujeres.

Ayer, Trump defendió su proyecto de suspender temporalmente la entrada de refugiados provenientes de países musulmanes, alegando que es necesario actuar en un mundo que se convirtió en un "caos completo", según la AFP.

Entre las causas que explican el descenso están los intentos del MAS para que el presidente Evo Morales vaya a la reeleción. También EEUU El reporte de The Economist señala un preocupante retroceso de la democracia en todo el mundo, incluidos países desarrollados, como Estados Unidos.