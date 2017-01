Bolivia cierra el paso con Chile por influenza aviar

Fotografia: El Deber Agrandar la foto + Twittear El brote de la gripe aviar en Chile pone en alerta al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag). A partir de la fecha y por un espacio de 90 días, el Senasag instruyó el cierre de la frontera para la importación de aves del vecino país. El objetivo es proteger la avicultura nacional y evitar un contagio, lo que implica la restricción a las importaciones de todo producto y derivado de origen avícola (pollos, pavos, ganzos, huevos, plumas, etc.) desde esta nación vecina. El director ejecutivo del Senasag, Mauricio Ordoñez indicó que ante esta amenaza externa, el Senasag implementó la Resolución Administrativa N.º 005/2017, del 6 de enero de 2017, que refuerza las medidas de control y se activan acciones restrictivas de control comercial y protección sanitaria en frontera y en todo el territorio nacional. De esta manera se corta la importación de carne de pavo y algunas materias primas para elaborar embutidos, explicó Ordóñez y agregó que algunas empresas estaban interesadas en traer genética (pollos vivos) de Chile, pero que ahora ha quedado prohibido. Desde Chile no se importa carne fresca ni huevo ni aves reproductoras. Javier Suárez, jefe nacional de Sanidad Animal, remarcó que los insumos que no son de origen avícola, pero que tienen uso pecuario, como antibióticos y vacunas, no están restringidos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario