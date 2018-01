Bolivia vive jornada de bloqueos y paro de transporte pesado contra Código del Sistema Penal

Fotografia: América Economía Agrandar la foto + Twittear La Policía reportó oficialmente dos puntos de bloqueo este lunes en las carreteras de Cochabamba y Potosí como parte de las medidas de presión dispuestas por la dirigencia del transporte pesado en contra del artículo 137 del Código del Sistema Penal, que se encuentra en proceso de derogación. A ellos se suman bloqueos reportados en las redes sociales en Santa Cruz, La Paz y Oruro.

En el caso de La Paz en la Apacheta y en Achica Arriba en Santa Cruz en puente Pailas, Quijarro y Warnes y en Oruro a la altura del puente Tagarete y en Pisiga. En este último caso, los transportistas arrastraron matrial de construcción para llevar a cabo su medida de presión, tras lo cual llegaron hasta el lugar efectivos de la Policía Boliviana. Como en el caso de Oruro, cientos de policías fueron desplazados a diferentes puntos estratégicos de las carreteras interdepartamentales para tratar de neutralizar acciones de protesta del sector movilizado. Primero, según instructivo del Comando de la Policía, se procederá a conversar con los dirigentes y de persistir la protesta cada comando departamental actuará en función de las circunstancias. Desde Santa Cruz también se reportaron puntos de bloqueos con motorizados, a los que se sumaron los médicos que ya llevan 47 días de paro en contra del artículo 205 del Código del Sistema Penal que también está en proceso de derogación como resultado de un pedido del presidente Evo Morales a la Asamblea Legislativa Plurinacional. El presidente Evo Morales ofreció la mañana de este lunes una conferencia de prensa en la que reiteró su denuncia de que en el prolongado paro médico hay intereses de desestabilización porque persiste pese a haberse atendido sus demandas. "Al ser un mandato constitucional y una obligación del Gobierno dar cumplimiento a lo establecido en nuestra legislación, he decidido, por la salud y por la vida de nuestro pueblo, realizar todas las acciones constitucionales y también legales para que retorne la atención médica y los servicios de salud a nuestro pueblo y al pueblo boliviano", anunció el mandatario. En la mañana, el comandante departamental de la Policía, Rubén Suárez, informó a la red PAT que se dispuso el despliegue policial con la instrucción de evitar "perjuicios a terceros". "Siempre hemos sido bien claros en esta situación...las carreteras no pueden estar obstruidas porque perjudican las actividades de otras personas. Tenemos una cantidad considerable (de policías) para poder ir al lugar y evitar que las carreteras sean bloqueadas", anunció el jefe policial. El Comité Ejecutivo del Transporte Pesado Nacional e Internacional decidió encaminar la protesta en contra del artículo 137, ahora en proceso de derogación y que legislaba sobre las sanciones en contra de los choferes que ocasionen una muerte con un vehículo. Además de los bloqueos se reportaron marchas contra el Código Penal, una en Cochabamba progonizada por los gremialistas y otra en la ciudad de El Alto, donde los miembros del transporte pesado acompañan su protesta con bloqueos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario