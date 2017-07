Bolivia y Chile se trazan dos prioridades comunes

Fotografia: cronicadigital.cl Agrandar la foto + Twittear La XIII reunión del Comité de Fronteras entre Chile y Bolivia, a celebrarse el 25 de julio en Santa Cruz, tendrá dos prioridades: elaborar un protocolo fronterizo para resolución de incidentes e implementar el control integrado en el complejo Chungará- Tambo Quemado, subrayó el canciller Fernando Huanacuni, en entrevista a medios estatales. El equipo de 24 delegados de Chile y 37 de Bolivia abrirá un nuevo capítulo en la relación entre los dos países y se realizará después de dos incidentes. El primero, la captura de nueve funcionarios bolivianos en la frontera, en marzo, durante un operativo contra el contrabando que fue puesto en tela de juicio por Chile. Se resolvió en estrados judiciales y culminó luego de una campaña internacional del Gobierno con la expulsión de los siete aduaneros y dos militares. El segundo ocurrió en julio, cuando dos carabineros chilenos fueron detenidos luego de traspasar cinco kilómetros de la frontera cuando perseguían un vehículo con reporte de robo. Los policías fueron devueltos a su país dos días después por orden del presidente Evo Morales. Huanacuni expresó que en las relaciones diplomáticas de los países existen hitos y este encuentro puede ser uno de ellos. Añadió que Chile ha mostrado interés en el funcionamiento pleno del complejo Chungará. Explicó que esto evitaría que los países dupliquen esfuerzos en los controles aduaneros como sucede en la actualidad. "Es una buena alternativa, ellos han hecho una inversión importante en el complejo fronterizo para un control integrado", dijo. Por ello después de la reunión se prevé una inspección al lugar y comenzar a trabajar en procedimientos. Otra prioridad es la elaboración inmediata del protocolo fronterizo. Huanacuni dijo que el breve encuentro que sostuvo con el canciller Heraldo Muñoz durante la cumbre del Mercosur en Mendoza (Argentina) se acordó que este punto es urgente. "Los incidentes van a seguir sucediendo, porque la frontera no es una línea continua, entre hito e hito son kilómetros. Necesitamos procedimientos para resolver estos incidentes, es urgente, es importante, nos lo ha demostrado el caso de los nueve y el caso de los dos carabineros", dijo. BOLIVIA ENVÍA DOS DIRECTORAS Y PREVÉ INSPECCIONES IN SITU Dos directoras de las cancillerías de Bolivia y Chile, Dayana Ríos y Ximena Fuentes, encabezarán la reunión del Comité de Fronteras este 25 de julio. Los cancilleres acordaron una próxima reunión en ese país y se prevé una inspección al complejo. "El 25 no es el final, sino abre otros pasos más de inspección in situ. Hemos conversado que la siguiente reunión será en Chile, casi de manera inmediata. El 25 no se va a poder resolver todo, por eso nos pusimos prioridades, protocolos para resolver incidentes fronterizos y control integrado Chungará", declaró el jefe de la diplomacia a los medios estatales, ayer. Para abordar temas vinculados a los derechos humanos, el canciller Fernando Huanacuni dijo que se tendría que "reactivar" el Mecanismo de Consultas Políticas, que es otra instancia para dialogar entre los dos países precisamente aspectos referidos a garantizar el respeto a los derechos humanos en cualquier circunstancia que se presente en el futuro. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario