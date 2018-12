COB da 72 h para retrotraer la flexibilizaciÃ³n del doble aguinaldo

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear La Central Obrera Boliviana (COB) defini贸 este jueves en Ampliado dar al Gobierno 72 horas de plazo para retroceder en su decisi贸n de flexibilizar el modo de pago del segundo aguinaldo, o de los contrario pedir谩 la renuncia de tres ministros. La decisi贸n se asumi贸 en la reuni贸n realizada en La Paz. El ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, indic贸 que los trabajadores rechazan las tres medidas que decidi贸 adoptar el Gobierno: el plazo hasta marzo, el 15% de pago en productos nacionales y el tope opcional de 15 mil bolivianos. El m谩ximo dirigente obrero sostuvo que, si hasta el lunes el Gobierno no acepta la demanda, se pedir谩 la renuncia de los ministros de Econom铆a, Mario Guill茅n; de Trabajo, H茅ctor Hinojosa; y de Planificaci贸n, Mariana Prado. Huarachi explic贸 que legalmente el segundo aguinaldo se debe pagar en las mismas condiciones que el Aguinaldo de Navidad, es decir, en efectivo y en diciembre. Lament贸 que el Gobierno haya decidido adoptar esa decisi贸n sin consensuar con la COB. Los empresarios, por su parte, ya pidieron la anulaci贸n del doble aguinaldo, porque consideran que tiene objetivos pol铆ticos, no tiene una l贸gica que traiga beneficios econ贸micos y pondr谩 en riesgo al empleo formal. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario