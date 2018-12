COB da largas al diÃ¡logo por el pago al doble aguinaldo

Fotografia: ABI Agrandar la foto + Twittear La Central Obrera Boliviana (COB) posterg√≥ el di√°logo que deb√≠a realizarse ayer con el Gobierno para definir el pago del doble aguinaldo. Con esa postura retrasa la definici√≥n de este tema, aunque varios de sus dirigentes piden que se pague hasta fin de a√Īo. "Lastimosamente hemos recibido una nota al final de la tarde del viernes, donde la COB nos pide la postergaci√≥n de esta reuni√≥n que la hab√≠amos citado para hoy a las ocho de la ma√Īana", declar√≥ el ministro de Econom√≠a, Mario Guill√©n. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Confederaci√≥n de Trabajadores Fabriles de Bolivia, Vicente Pacosillo, manifest√≥ que en el √ļltimo ampliado nacional se determin√≥ que el primer aguinaldo debe ser cancelado hasta el 20 de diciembre y el segundo hasta el 31 del mismo mes. "Nosotros hemos sido claros, el pago del doble aguinaldo ¬†no existe en especie ¬†ni en doble ¬†cuota. El Misterio de Econom√≠a y de Planificaci√≥n ya deber√≠a sacar la reglamentaci√≥n", dijo. El art√≠culo 1 del Decreto Supremo 1802, del 20 de noviembre de 2013, establece que el pago del segundo aguinaldo "Esfuerzo por Bolivia", para el sector p√ļblico y privado, ¬†ser√° otorgado en cada gesti√≥n cuando el crecimiento interanual del PIB est√© por encima del 4,5% y este a√Īo corresponde su pago. El ejecutivo de la Confederaci√≥n de Maestros de Educaci√≥n Rural, Freddy Mamani, ¬†dijo que no se aceptar√°n cuotas porque los empresarios privados ya fueron informados desde junio. El secretario ejecutivo de la Federaci√≥n Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), Orlando Guti√©rrez, dijo que puede haber un acuerdo entre el empresario y el obrero para que la cancelaci√≥n ¬†"Esfuerzo por Bolivia", sea en dos pagos. "Puede haber alg√ļn tipo de acuerdo que pueda llegar los sindicatos. No ¬†es que se d√© una l√≠nea o una instrucci√≥n de que sea as√≠, pero m√°s all√° no se ha manifestado (de que se pague en doble cuota)", argument√≥, ¬†aunque a Urgente,bo dijo que podr√≠a pagarse hasta febrero. Jacinto Herrera, ejecutivo de la CSUTCB, ¬†se√Īal√≥ que los representantes de la COB tendr√°n que solicitar una reuni√≥n con el presidente Evo Morales para definir. Ayer, el Gobierno y la COB ten√≠an que reunirse para alcanzar consensos para ver los "mecanismos" de ¬†pago del segundo aguinaldo. Sin embargo, la COB pidi√≥ que se postergue el encuentro porque se encontraban ¬†en otras diligencias. El ministro Guill√©n pidi√≥ a la COB que explique las razones para oponerse a las propuestas del Gobierno para viabilizar el pago. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario