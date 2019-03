Fotografia: Jos茅 Rocha / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotr谩fico (Felcn) detuvo a 12 comunarios y destruy贸 13 f谩bricas de coca铆na en un megaoperativo realizado ayer en la comunidad de San Rafael y sus cercan铆as, en Villa Tunari, una semana despu茅s聽 de la emboscada a dos patrullas de la Unidad M贸vil de Patrullaje Rural (Umopar), que dej贸 dos efectivos heridos y un presunto narcotraficante muerto. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explic贸 que el operativo denominado "Halc贸n" logr贸 dar con 10 de los 15 presuntos autores del ataque a las patrullas de Umopar y asever贸 que los otros cinco pr贸fugos ya est谩n identificados y est谩n siendo buscados. Otros dos fueron aprehendidos en un laboratorio de droga. Los detenidos son: Agripino N., Rom谩n C., Casto A., Cristian E., Juan F., Manuel S., Jhonny M., Miguel E., Albino S. y Anselmo M. Romero asever贸 que se pedir谩 la imputaci贸n de los aprehendidos por siete delitos: asociaci贸n delictuosa, robo, homicidio en el grado de tentativa, portaci贸n ilegal de armas de fuego, lesiones graves y lesiones leves. Tambi茅n se abrir谩 una investigaci贸n por tr谩fico de sustancias controladas. Por su parte, el subdirector nacional de la Felcn, Javier Maldonado, confirm贸 que los detenidos son pobladores de San Rafael y que las narcof谩bricas se encontraron en lugares circundantes a este lugar. Explic贸 que el operativo se realiz贸 desde las 4:00 de ayer y dur贸 12 horas con el apoyo de elementos a茅reos y terrestres y la movilizaci贸n de 370 efectivos. Detall贸 que uno de los pr贸fugos es hermano del presunto narco fallecido el d铆a de la embocada. Seg煤n el organigrama presentado por la Felcn, los pr贸fugos son聽 siete, una mujer y seis varones, y de ellos tres son dirigentes de la zona de聽 San Rafael. De acuerdo a la relaci贸n de los hechos, en la incursi贸n se destruy贸 13 f谩bricas de coca铆na, un laboratorio de cristalizaci贸n, trancas y caminos que eran usados por los narcos, 4.000 gramos de coca铆na, un fusil en desuso y un camino vecinal que era utilizado como pista improvisada para avionetas. En el laboratorio de cristalizaci贸n se aprehendi贸 a Juan H. y Roberto M. Maldonado asever贸 que las acciones antidroga en la zona no cesar谩n y que se investiga si las f谩bricas de droga tiene relaci贸n con la emboscada del pasado 2 de marzo. Relat贸 que se allan贸 varias viviendas y no descart贸 que se aprehendan a m谩s personas vinculadas con el ataque a Umopar. El pasado jueves, los dirigentes de la comunidad de San Rafael aseguraron que desconocen a los involucrados en el ataque. Tambi茅n deslindaron cualquier responsabilidad聽 con actividades il铆citas y pidieron una investigaci贸n. Sin embargo, la Polic铆a inform贸 que hay dirigentes implicados y que estos est谩n pr贸fugos. Romero asegur贸 que no se tendr谩 consideraci贸n con los implicados en narcotr谩fico. 聽 13 f谩bricas de coca铆na fueron destruidas en la comunidad de San Rafael, algunas a 15 kil贸metros del poblado, inform贸 la Polic铆a. 聽 UNA CARGA DE DROGA SALI脫 EN LA SEMANA Seg煤n relatos de los aprehendidos, un cargamento de droga sali贸 en pasados d铆as en una avioneta de la pista clandestina destruida en San Rafael, con destino desconocido, poco despu茅s de la emboscada a los efectivos de Umopar. El comandante de la Felcn, Javier Maldonado, dijo que se desconoce la cantidad de droga que se transport贸 en esa ocasi贸n y tambi茅n la capacidad de producci贸n de las 13 f谩bricas de droga destruidas. La pista clandestina era protegida por los comunarios que fueron aprehendidos en el megaoperativo de ayer. 聽 APREHENDIDOS DICEN QUE S脫LO FUERON "CONTRATADOS" Dos de los 10 aprehendidos dieron cortas declaraciones a la prensa mientras eran trasladados a celdas de la Polic铆a, tras su presentaci贸n en la Felcn ayer por la tarde. Uno de ellos se帽al贸 que s贸lo era contratado y que no era narcotraficante. Asegur贸 que unas personas le contrataron para proteger la pista, pero que desconoc铆a las actividades il铆citas. Otro detenido dijo que era inocente y que s贸lo trabajaba en la zona a pedido de otras personas que lo contactaron. El resto de los presuntos atacantes no dio declaraciones a la prensa. Se prev茅 que en las pr贸ximas horas se presente la imputaci贸n formal por siete delitos y posteriormente se fije la audiencia de medidas cautelares. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, asegur贸 que no se proteger谩 a nadie y que se investigar谩 el caso caiga quien caiga. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario