Callampa, caimán y kecho: las nuevas exquisiteces de la cocina andina

Fotografia: Meghan Dhaliwal para The New York Times Agrandar la foto + Twittear CACHICHIRA, Bolivia - La caza empez√≥ al anochecer, con la luz de una media luna y un coro de ranas que pronto se callaron cuando escucharon el sonido de los rifles. Los cuerpos fueron arrastrados a la cubierta de tres barcos: fueron seis caimanes esa noche y catorce en la siguiente. Algunos med√≠an hasta 2,5 metros. A medida que la gastronom√≠a salta de una tendencia a otra, la b√ļsqueda del pr√≥ximo gran platillo se ha vuelto una cruzada constante para muchos restaurantes de moda. El papel de los chefs tambi√©n ha cambiado: en la actualidad los mejores cocineros no solo¬†son los que sirven la comida, sino que adem√°s son grandes narradores que cuentan qui√©n, c√≥mo y d√≥nde encontraron sus ingredientes. Fue por eso que me sum√© a un viaje de algunos de los chefs m√°s destacados de los Andes al lago Colorada, al noroeste de Bolivia, h√°bitat del caim√°n blanco o cachirre. Cada cierta cantidad de a√Īos, un grupo de cocineros y due√Īos de famosos restaurantes de Bolivia, Argentina y Per√ļ contratan embarcaciones para visitar lugares que definitivamente no est√°n en la gu√≠a Michelin y adonde no llegan los cr√≠ticos gastron√≥micos. Aqu√≠, en el lago y a lo largo del r√≠o Beni en la Amazon√≠a boliviana, los restauranteros buscaban algo nuevo que cocinar. Dijeron que pod√≠a unirme a su aventura. Un d√≠a de octubre llegamos al pueblo ind√≠gena de los tacanas, donde acababa de comenzar la temporada de caza. Los tacanas enviaron una delegaci√≥n para darles la bienvenida a los visitantes: un escribano que toma las medidas de los caimanes, un anciano que filetea y dos francotiradores que mascaban hoja de coca, lo que los ayuda a mantenerse despiertos en la noche para buscar en canoa a los caimanes a partir del reflejo de la luz de una linterna en sus ojos. La caza de caimanes no iba a ser la √ļnica historia para los chefs en este viaje en busca de alimentos ex√≥ticos. Tambi√©n estaba, por ejemplo, el cuento del paiche, un pescado de agua dulce que parece algo prehist√≥rico y es similar a la carpa, pero mucho m√°s grande. O la an√©cdota de los granos de cacao de √°rboles que crecen alrededor del pueblo de Carmen del Emero y que, al caer, se vuelven composta junto con higos y excremento de jaguar. Al igual que la historia del tuyo tuyo, larva de escarabajo que vive en un √°rbol de palma amaz√≥nico y que por mucho tiempo se ha considerado una exquisitez en la zona; ahora es parte del men√ļ de Gustu, restaurante en la capital boliviana. "Estamos viendo cosas que cuelgan en sus cocinas, alimentos que no creen que les interesar√≠an a las personas en las ciudades", dijo Marsia Taha, la chef principal de Gustu, a los ancianos del pueblo. "Esas son las cosas que queremos comprarles". Los relatos sobre los alimentos surgen de ambos lados; a veces son los visitantes los que les ense√Īan a los locales qu√© es comestible en la jungla. "Callampa", dijo Mauricio Barb√≥n mientras¬†se√Īalaba hacia un tronco ca√≠do que ten√≠a capas de hongo. Barb√≥n es el jefe principal de Amaz, un restaurante en Lima, Per√ļ, especializado en ingredientes amaz√≥nicos. "Nunca lo hemos probado", dijo, intrigado, Javier Duri Mat√≠as, joven l√≠der tacana que nos estaba mostrando el bosque. El hongo se asemejaba a una oreja. Barb√≥n explic√≥ que su receta requiere blanquear el hongo en agua antes de servirlo. Arranc√≥ un pedazo y lo masticamos: notamos su sabor picante al tiempo que dese√°bamos que el chef no se hubiera equivocado sobre el tipo de hongo. Los reptiles en el lago son un experimento tanto para los conservacionistas como para los cocineros. Se estableci√≥ un programa de gesti√≥n con l√≠mites sobre cu√°ntos de los reptiles pueden ser cazados, hasta qu√© tama√Īo y en qu√© momento del a√Īo. Los tacanas ahora ganan m√°s dinero de la venta de pieles certificadas para fines de exportaci√≥n que lo que ganaban cuando no hab√≠a control sobre la caza. Ahora el clan tambi√©n puede vender la carne a los chefs. "La carne siempre estuvo sobre la mesa, por decirlo as√≠, como una posibilidad que les permitiera aprovechar m√°s a cada animal", dijo Rob Wallace, director de la oficina boliviana de la Wildlife Conservation Society, organizaci√≥n de la sociedad civil que ayud√≥ a los tacanas a desarrollar el plan de conservaci√≥n del caim√°n. La caza, que dura varias semanas de octubre, es un asunto familiar. Las madres ayudaban a despellejar mientras sus beb√©s se mec√≠an en una hamaca cercana. Otros en el pueblo jugaban con una tortuga de r√≠o que estaba volteada sobre su caparaz√≥n y no pod√≠a enderezarse. El caim√°n no fue la √ļnica carne del men√ļ que prepararon los residentes de la zona. Durante una comida, los chefs vieron un tapir que ya se estaba rostizando y probaron las costillas. "Nunca hab√≠a visto uno desmembrado as√≠", dijo Barb√≥n. "Est√° delicioso". Bernardo Renikowski, gerente de un restaurante que tambi√©n trabaja como DJ, despu√©s lleg√≥ con dos hombres tacanas armados con machetes y un taz√≥n con una fruta rojiza y ligeramente fermentada llamada kecho, que comparti√≥ con Taha y Barb√≥n. "No tiene mucha carne, pero podr√≠a mezclarse en un coctel", opin√≥ Taha despu√©s de probar la fruta. Para cuando los chefs voltearon de nuevo hacia la fogata, el tapir ya no estaba y hab√≠a en su lugar una tortuga¬†gigante de r√≠o; estaba sobre la parrilla con el caparaz√≥n roto y relleno de papas y chiles. En su recetario, los tacanas tienen varias opciones para cocinar la peta, como le dicen a la criatura, pero los cocineros luc√≠an dudosos sobre el sabor de las tripas viscosas, la piel y las patas servidas sobre una cama de arroz. "No ser√≠a legal vender este tipo de carne de cualquier manera, aunque los tacanas pueden servirla en su pueblo", dijo Taha. "¬ŅQui√©n dijo que se las vender√≠amos aunque fuera legal?", respondi√≥ Eduardo Cartagena, uno de los l√≠deres del pueblo, mientras degustaba la tortuga. Cuando cay√≥ la noche, los tacanas regresaron al lago Colorada. Yo iba sentado en la parte trasera de una canoa mientras Ren√© Rub√©n Lurici Aguilara, uno de los cazadores, iba en la proa con una linterna apretada entre su hombro y su barbilla, con el rifle enfocado en la superficie del agua. Se alcanzaron a ver los ojos de un reptil, con reflejos de color dorado por la luz de la linterna. El hombre apunt√≥, pero no con suficiente rapidez. El caim√°n se sumergi√≥ de nuevo. Ese corri√≥ con suerte. Para la una de la ma√Īana, el barco estaba repleto con los cuerpos de cinco grandes reptiles. Gustu ha vendido la carne de caim√°n desde hace alg√ļn tiempo, pero el lime√Īo Amaz no ha tenido suerte en conseguir la licencia para importar la carne a Per√ļ. Aun as√≠, durante el desayuno, el chef de Amaz, Barb√≥n, intentaba imaginarse todas las maneras en las que podr√≠a cocinarla para sus clientes, entre los que contaba al c√©lebre chef Anthony Bourdain. "Podr√≠amos fre√≠rla", dijo. "¬ŅQu√© har√≠an ustedes?". "Intentamos usar todo, hasta la cola", respondi√≥ Gabriela Lafuente, due√Īa de El Baqueano, en Buenos Aires, que compra su carne de una granja de caimanes en Argentina. Los chefs voltearon a ver a Marcelo S√°enz, colega suyo de Jard√≠n de Asia, en La Paz. 