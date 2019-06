Carreteras y agropecuaria afectan a más del 50% de pueblos indígenas

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Los proyectos carreteros y el crecimiento de la actividad agropecuaria en Bolivia no solamente ingresaron a cuatro √°reas protegidas de inter√©s nacional, sino tambi√©n afectan y despojan a m√°s de la mitad de los pueblos ind√≠genas reconocidos y no reconocidos en el pa√≠s. Sin embargo, la expansi√≥n de la actividad agropecuaria est√° sustentada con datos oficiales que reflejan un potencial de crecimiento todav√≠a importante. Un reciente estudio elaborado en seis pa√≠ses por la Red Amaz√≥nica de Informaci√≥n Socioambiental Georreferenciada (Raisg) refleja que el 68 por ciento de las √°reas naturales protegidas y territorios ind√≠genas de la regi√≥n tienen superposici√≥n con proyectos de infraestructura, como carreteras, y planes de inversi√≥n, como actividades agropecuarias. "En la Amazon√≠a boliviana, como viene ocurriendo desde hace m√°s de una d√©cada, hay una visi√≥n de desarrollo enfocada en la conversi√≥n de uso del suelo. Es decir, se est√° transformando su paisaje y alto potencial forestal hacia una econom√≠a basada en la ampliaci√≥n de la agricultura y ganader√≠a extensiva, poco sostenible por sus bajos rendimientos de producci√≥n y escasos r√©ditos econ√≥micos para el pa√≠s", menciona el estudio. Al respecto, √Ālex Villca, vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Ind√≠genas, Originarios, Campesinos y √Āreas Protegidas (Contiocap), se√Īala que los proyectos de infraestructura carretera, hasta la fecha, afectan a cuatro √°reas protegidas que en su interior albergan a pueblos y naciones ind√≠genas. Mencion√≥ que la construcci√≥n de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atravesar√° por el coraz√≥n del Territorio Ind√≠gena y Parque Nacional Isiboro S√©cure (Tipnis), es el caso m√°s emblem√°tico del pa√≠s, puesto que la construcci√≥n de la v√≠a ha dado paso a actividades agr√≠colas como el cultivo de coca en el interior de esta reserva categorizada como intangible hasta agosto de 2017. La penetraci√≥n en el Tipnis afecta a pueblos ind√≠genas como los Yuracar√©, Chimanes y Monje√Īos, agreg√≥ Vilca. La construcci√≥n de la carretera Apolo-Ixiamas, por medio del Parque Nacional Madidi, en La Paz, tambi√©n representa una afectaci√≥n para pueblos ind√≠genas que habitan hist√≥ricamente en el interior, como es el caso de Lecos, Uchupiamonas y Tacanas, aunque -seg√ļn Vilca- tambi√©n pone en riesgo los Toromonas, que actualmente viven en aislamiento voluntario. El representante de la Contiocap considera que la intenci√≥n del Gobierno de llevar a cabo actividades petroleras en la reserva nacional de flora y fauna de Tariqu√≠a, en Tarija, es otra amenaza para los ecosistemas que all√≠ habitan. Se√Īal√≥ que para iniciar estas actividades necesariamente se tendr√°n que construir carreteras y campamentos, consiguientemente habr√° m√°s asentamientos humanos dentro de la reserva. Tambi√©n menciona los impactos que genera la construcci√≥n de la hidroel√©ctrica Ivirizu en el Parque Nacional Carrasco, donde se ha deforestado considerables extensiones de bosque h√ļmedo. Villca, en base a un estudio de la Fundaci√≥n Tierra, se√Īala que los proyectos extractivos en Bolivia afectan al 50 por ciento de los 36 pueblos ind√≠genas reconocidos en la Constituci√≥n Pol√≠tica del Estado (CPE) por su territorio, poblaci√≥n y lengua. Sin embargo, √©l considera que, tomando en cuenta a los pueblos y naciones ind√≠genas no reconocidas en la CPE, la afectaci√≥n es mayor. "M√°s del 50 por ciento estar√≠a da√Īado por estos proyectos; sin embargo, hay que tomar en cuenta que en Bolivia al menos habitamos alrededor de 70 pueblos y naciones ind√≠genas, muchos no reconocidos en la CPE", dijo. ¬† 4 √°reas protegidas afectadas. Se trata del Tipnis, parques Madidi y Carasco, adem√°s de Tariqu√≠a en Tarija. ¬† AGRICULTURA Y GANADER√ćA PUEDEN EXPANDIRSE M√ĀS REDACCI√ďN CENTRAL Datos¬† de la Autoridad de Fiscalizaci√≥n y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), expuestos en 2018 por el exdiretor Rolf K√∂hler, reflejan que la agricultura y la ganader√≠a en Bolivia todav√≠a pueden aumentar su extensi√≥n en funci√≥n al uso de suelo destinado a estas actividades. Las cifras se√Īalan que la agricultura, en la actualidad, comprende una extensi√≥n de 2,3 millones de hect√°reas, pero tiene un potencial de 6,9 millones. Es decir que todav√≠a puede crecer dos veces m√°s. Asimismo, la actividad ganadera ocupa en la actualidad 19,6 millones de hect√°reas, pero tiene un potencial de 22,7 millones, de modo que puede expandirse al menos un 30 por ciento m√°s. Las proyecciones de la ABT dan cuenta de que hasta 2025 la producci√≥n agr√≠cola podr√≠a pasar de 13 millones de toneladas a 48 millones, mientras que la ganader√≠a puede subir de 9 millones de cabezas de ganado bovino a 13 millones. Sin embargo, Alex Villca, vocero de la Contiocap, considera que dichas actividades aumentan los da√Īos ambientales porque implican mayor deforestaci√≥n, lo que provoca que las cuencas hidrogr√°ficas se sequen con el paso del tiempo. En los √ļltimos a√Īos, el Gobierno ha respaldado el crecimiento de la agricultura y la ganader√≠a, apoyando la creaci√≥n de normas para este cometido. Desde el a√Īo pasado, el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras trabaja junto al sector ganadero para concretar la exportaci√≥n de carne bovina a China y Rusia, mientras que eval√ļa la autorizaci√≥n del uso de nuevas semillas transg√©nicas en el cultivo de soya.