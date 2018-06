Casanova afirma que no disparó canica contra Jonathan, según abogado

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear El subteniente de la Policía, Cristian Casanova, afirmó que no disparó ninguna canica contra la humanidad del universitario Jonathan Quispe Vila el pasado 24 de mayo durante las manifestaciones de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), informó el abogado del uniformado, Juan Carlos Vaca. "Mi cliente manifiesta su inocencia, él estuvo evidentemente en los actos de represión porque toda su unidad estaba participando, pero él no ha quitado la vida a nadie (...). Él niega haber utilizado alguna canica o algún tipo de instrumento. Él señala claramente que utilizó el armamento que le es dotado por la Policía Nacional y este armamento es el reglamentario", afirmó el abogado. Explicó que su cliente, al igual que los demás policías, portaba su arma reglamentaria, una escopeta con cartuchos de salva, llamados también impulsores. El jurista aclaró que su defendido durante el conflicto de la UPEA no estuvo solo ni actuó de manera independiente, sino estaba junto a un grupo de oficiales de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP). Detalló que el subteniente estaba a una distancia de 100 a 120 metros de Jonathan y siempre se lo ve con los demás policías, no se separa. El abogado dijo que la Fiscalía acusa sin pruebas porque los videos e imágenes que presentó en audiencia no muestran que Cristian haya quitado la vida a Jonathan. El Ministerio Público acusa al subteniente de portar una escopeta con el que habría disparado una canica que le quitó la vida a Jonathan, sin embargo Vaca señaló esa arma es dotación de la institución policial y su cliente no portaba munición letal. Dijo que el subteniente Casanova solo cumplió con órdenes de realizar tareas de control para que durante las movilizaciones de la UPEA no se cometan excesos, en ningún momento disparó una canica contra Jonathan. Vaca indicó que se apeló la detención preventiva dictada contra Casanova y se espera que en los próximos días se convoque a audiencia para tratar esa solicitud. La abogada de la familia de Jonathan, Paola Barriga, indicó que no hay elementos suficientes que demuestren que Casanova es el autor del asesinato y acusó a la Policía de intentar hacer creer que solo el acusado portaba canicas. "Se puede advertir que en ninguna instancia en todo el cuaderno de investigaciones establece dónde se encontraba precisamente el subteniente y dónde se encontraba Jonathan, no se ha podido mostrar nada, tan solo el Ministerio Público ha establecido que el subteniente tenía el arma hacia arriba y que ese elemento sería el único que podría incriminarlo en este caso. Para nosotros son elementos totalmente vagos", señaló. Este martes otros cuatro efectivos de la UTOP fueron citados a declarar por la Fiscalía para que den su versión sobre lo ocurrido el jueves, día en que el universitario de la UPEA perdió la vida por el impacto de una canica. Ayer declararon otros tres uniformados. "Al momento están declarando cuatro efectivos de la Policía (...). Desconocemos el momento en que hayan sido citados, pero ellos obedientes de cualquier tipo de autoridad están prestando su declaración y se han hecho presentes a la hora que han sido citados", informó la abogada de los policías, Yandira Urquidi. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario