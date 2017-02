Caso LaMia: declararán en rebeldía a empresario y a exfuncionaria

Fotografia: Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear La audiencia cautelar está prevista para el 17 de febrero. Celia Castedo, exfuncionaria de Aasana, y Marco Rocha, empresario de la empresa aérea, están fuera del país El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, informó hoy de que la exfuncionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares de la Navegación Aérea (Aasana), Celia Castedo, y el empresario Marco Rocha serán declarados en rebeldía por el caso LaMía, en una audiencia judicial prevista para el 17 de febrero. "Entiendo que el 17 de febrero, si no me equivoco en la fecha, se va a realizar adelante la audiencia en la cual se va a declarar ya la rebeldía", informó Guerrero a los periodistas. El caso fue abierto por la caída del avión 933 de la empresa LaMía, en noviembre de 2016, cerca de Medellín (Colombia), que dejó 71 fallecidos, entre jugadores y dirigentes del equipo Chapecoense de Brasil, además de periodistas. Según Guerrero, la Fiscalía cumplió con la publicación de edictos de convocatoria para que ambas personas declaren por las imputaciones efectuadas en su contra, pero recordó que ninguno expresó su interés por defenderse por los cargos penales que les fueron atribuidos. Dijo que la declaratoria de rebeldía de los dos implicados será importante para que varias acciones legales complementarias sean efectuadas. "Se encaminaría una situación de solicitud de extradición y activar los mecanismos que están al alcance del procedimiento", complementó. Castedo, que se encuentra en Brasil, fue imputada por incumplimiento de deberes, entre otros cargos. Se desconoce el paradero actual de Rocha. Asimismo, Guerrero informó de que el Ministerio Público prepara la solicitud de que dos aviones de LaMía secuestrados en Cochabamba sean embargados para su remate, con el fin de que los fondos obtenidos sirvan para el resarcimiento de daños a las familias de los fallecidos y sobrevivientes del accidente aéreo. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario