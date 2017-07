Caso vuelve a Achacachi y el conflicto persiste

Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear Un magistrado de la ciudad de El Alto devolvió ayer al juzgado de origen en Achacachi el pedido de Acción de Libertad planteada por la defensa de dos profesores acusados de la quema del vehículo del alcalde Edgar Ramos, en los violentos hechos de febrero pasado, informó el abogado Freddy Ávalos. En tanto, los bloqueos iniciados en esta población el sábado pasado, continuaban ayer en demanda de la liberación de los maestros, mientras que otros vecinos amenazaban con llevarlos a la ciudad de La Paz. "La audiencia de medidas cautelares sí se llevó allá (en la ciudad de El Alto) y tomó conocimiento. En ese entendido, él (el juez) no podía pronunciarse sobre el fondo del tema, tal ha sido el caso el día de hoy (ayer) en esta audiencia el juez dijo que no puede emitir opinión y mucho menos llevar una audiencia cautelar. Por lo tanto, lo que ha hecho es simplemente declinar su competencia al juez de origen Celso Villalobos, de Achacachi, quien se tiene que manifestar sobre el fondo de la medida cautelar", explicó el abogado defensor Freddy Ávalos. Los dos profesores, Pastor Salas y Gonzalo Laime, fueron detenidos el pasado viernes en Achacachi y posteriormente el proceso fue remitido a la ciudad de El Alto, debido a que el juez de turno de La Paz, Román Castro, declinó la competencia el sábado, lo que derivó, además, en la suspensión de la audiencia que debía definir la situación procesal de ambos implicados. El Ministerio Público imputó a los profesores detenidos por los delitos de destrucción o deterioro de propiedad del Estado, asociación delictuosa y asesinato en grado de tentativa. El abogado defensor Freddy Ávalos, en medio de una asamblea con pobladores de Achacachi que se realizó en la plaza San Francisco, sostuvo que se podría fijar nuevo día y hora para la audiencia este lunes por la tarde o este martes 2 de agosto. "Vamos estar a la espera del señalamiento de nuevo día de la audiencia, para que esto se pueda plasmar y de una vez puedan ser liberados los detenidos, para nosotros detenidos injustamente", remarcó el jurista. MARCHAN EN LA PAZ Y ANUNCIAN MÁS BLOQUEOS Los dirigentes cívicos de Achacachi advirtieron el sábado pasado con un cerco a la ciudad de La Paz para exigir la libertad de sus dirigentes, pero la movilización de ayer en la urbe paceña se convirtió sólo en una marcha de protesta. En Achacachi, en tanto, se llevó adelante un ampliado y los dirigentes anuncian nuevos bloqueos para esta semana. Por su parte, Nelly Laime, hermana de Gonzalo Laime, pidió a las autoridades judiciales la liberación de los dos maestros por ser inocentes de todas las acusaciones que pesan en su contra." Sólo queremos que se haga justicia", subrayó. Guido Salas dijo que su hermano Pastor Salas "nada tiene que ver con los hechos de febrero", cuando los vecinos se volcaron contra la Alcaldía para exigir la renuncia del ejecutivo municipal. Finalmente, una representante de Achacachi pidió al abogado Ávalos hacer llegar su apoyo a los detenidos. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario