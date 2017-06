Chile: Arce pidió 'interceder' en la justicia para liberar a los nueve

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear El ministro de Justicia de Chile, Jaime Campos, acusó al gobierno boliviano de querer intervenir "políticamente" para que los nueve funcionarios detenidos -hoy en territorio boliviano- fueran liberados y descartó intervención alguna del Ejecutivo chileno en el juicio, como acusa La Paz. "Hace más de dos meses, cuando llevaban un mes detenidos estas personas, a mí me llamó el ministro de Justicia de Bolivia, el ministro (Héctor) Arce, y me pidió que yo intercediese ante los tribunales chilenos para poner en libertad a estas nueve personas", detalló Campos en Cooperativa. "Yo le indiqué de que en Chile existía separación de los poderes públicos y que nosotros, como Gobierno, no nos podemos inmiscuir en este tipo de materias ya que aquí rige plenamente el Estado de derecho", añadió el secretario de Estado. "Él insiste, me dice, 'ministro, aquí hay que hacer una negociación diplomática, una negociación política'. Yo le volví a reiterar, 'excúseme colega, excúseme, señor ministro, pero eso en Chile no se puede hacer. Yo no puedo violentar aquello, puesto que estaría faltando a la Constitución'", explicó el titular de Justicia y recordó que la Constitución prohibe la intervención del Ejecutivo en los otros poderes. Campos insistió en que "ellos trataron de que esto se negociase políticamente o diplomáticamente, en circunstancias que esta materia ya estaba en sede judicial y, si nosotros lo hacíamos, estábamos violando la Constitución chilena". Para el ministro de Justicia, las acusaciones de una intervención política por parte del gobierno boliviano responden a "un show mediático, es una campaña comunicacional a la que Bolivia ya nos tiene habituados y vamos a tener que vivir". Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario