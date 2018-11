Fotografia: APG Agrandar la foto + Twittear  

Aunque el Gobierno nacional y el municipio de Robor√© llegaron a un acuerdo en relaci√≥n a la problem√°tica generada por asentamientos en √°reas protegidas, el Bloque C√≠vico de la Chiquitan√≠a, que incorpora a varios municipios, considera que el arreglo no responde a su principal demanda de prohibir nuevos asentamientos en esta regi√≥n. Seg√ļn el presidente de esta instituci√≥n, Jos√© Serrate, en los municipios de la Chiquitan√≠a (seis en total) actualmente no existen tierras fiscales disponibles, por lo que el Gobierno nacional, a trav√©s del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), debe evitar la emisi√≥n de nuevas resoluciones de asentamientos para comunidades provenientes del interior del pa√≠s. "No es posible que sigan mand√°ndonos gente de afuera cuando ac√° tenemos tanta gente que no tiene tierra. Si hubiese tierras fiscales, porque ya no las hay, el Gobierno deber√≠a repartirla a la gente que tenemos en el pueblo y no seguir tray√©ndonos gente de afuera", indic√≥ el dirigente c√≠vico. El punto 6 del acta de acuerdo firmada entre el Gobierno nacional y las autoridades municipales y c√≠vicas de Robor√©, adem√°s de un grupo de alcaldes de municipios de la Chiquitan√≠a, establece que "se conformar√° una comisi√≥n t√©cnica jur√≠dica interinstitucional que revisar√° la compatibilizaci√≥n de las normas en relaci√≥n a las √°reas protegidas y reservas forestales". Esta determinaci√≥n no es compartida por la mayor√≠a de las autoridades de la Chiquitan√≠a. Seg√ļn Serrate, existen asentamientos humanos avalados por el INRA en √°reas protegidas como El Copaibo, en Concepci√≥n, donde habitan al menos 80 comunidades en una superficie de aproximadamente 30 mil hect√°reas. Los asentamientos tambi√©n se han dado en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en San Ignacio. Anteriormente, agrupaciones afines al Gobierno reclamaron por la nueva autoridad designada del INRA en Santa Cruz, asegurando que no hubo consenso. Estas personas son acusadas de invadir √°reas protegidas. ¬† GOBIERNO NIEGA LOS AVASALLAMIENTOS El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, C√©sar Cocarico, inform√≥ el pasado mi√©rcoles que la dotaci√≥n de tierras fiscales no se realiza, en ning√ļn caso, en √°reas protegidas, puesto que se respeta la circunscripci√≥n de √©stas. Sin embargo, Serrate asegur√≥ que existe cinismo en las autoridades de Gobierno, puesto que primero autorizan dichos asentamientos y luego lo niegan. Cocarico admiti√≥ que existen grupos de personas que, pese a no tener autorizaci√≥n, ingresan e intentan establecerse en √°reas protegidas. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario