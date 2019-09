Chiquitania: Estiman pÃ©rdidas por $us 1.140 millones por incendios e impacto irreversible

Fotografia: Jos茅 Hinojosa / Los Tiempos Agrandar la foto + Twittear Las consecuencias de los incendios voraces en la Chiquitania, sumadas a la deforestaci贸n y fragmentaci贸n de los ecosistemas naturales se han traducido en p茅rdidas o da帽os directos a m谩s de 40 millones de 谩rboles con valor comercial, lo que representar铆a en t茅rminos econ贸micos una p茅rdida potencial para la econom铆a nacional de m谩s de 1.140 millones de d贸lares. En t茅rminos ecol贸gicos y ambientales las p茅rdidas son irreversibles. Las estimaciones de p茅rdidas por los incendios forestales en la Chiquitania pertenecen a la Fundaci贸n para la Conservaci贸n del Bosque Chiquitano. Desde el Gobierno se indic贸 que, hasta la semana pasada, 500 mil hect谩reas fueron arrasadas por el fuego, que de acuerdo al an谩lisis de la Fundaci贸n representa una p茅rdida de 40 millones de 谩rboles con valor comercial, considerando un promedio de 80 ejemplares por hect谩rea, que multiplicados por el medio mill贸n de bosque quemado resulta una p茅rdida econ贸mica de $us 1.140 millones. De acuerdo a la Fundaci贸n Amigos de la Naturaleza (FAN) -que realiza monitoreos de los focos de calor hace m谩s de 10 a帽os- al 24 de agosto se cuantific贸 1,4 millones de hect谩reas quemadas, de las cuales se estima que el 30% representa a bosques y el 70% a pastizales y sabanas. El Bosque Seco Chiquitano es 煤nico en el mundo; se encuentra en una zona de transici贸n entre el clima h煤medo de la Amazon铆a y el 谩rido del Chaco, esta ecoregi贸n cuenta con los bosques secos m谩s ricos en especies vegetales y animales a nivel mundial, y alimenta otros ecosistemas como El Pantanal y El Chaco, pues de ah铆 surgen vertientes de agua que dan vida. La Fundaci贸n para la Conservaci贸n del Bosque Chiquitano se帽ala que los incendios forestales provocaron la muerte directa de toda la fauna y puso en riesgo a m谩s de 1.200 especies, de las cuales 43 son anfibios, 140 reptiles, 788 aves y 242 mam铆feros. Muchas especies pueden desplazarse, pero la mayor铆a perece en el lugar de los incendios al ser menos m贸viles o quedar atrapadas entre los fuegos. "Se afectan las fuentes de alimento, sitios de reproducci贸n y de refugio para toda la fauna. Al pasar la crisis de los incendios, el impacto sobre la diversidad de animales ser谩 mayor y m谩s extendido en el tiempo", advierte el documento Desatinos y la Extrema Sequ铆a originaron el desastre en la Chiquitania. De acuerdo a la Uni贸n Internacional para la Conservaci贸n de la Naturaleza (UICN), la relaci贸n del valor del bosque es $us 10 mil d贸lares por hect谩rea, lo cual en el caso del bosque chiquitano se traducir铆a en una p茅rdida multiplicada por los pr贸ximos 200 a帽os, periodo que tardar谩 la reforestaci贸n, seg煤n el Colegio de Ingenieros Agr贸nomos de Santa Cruz (Cinacruz). P茅rdida de la biodiversidad desconocida Se asume que solo se conoce y se tiene registro del 20% de la riqueza de especies a nivel global. Tomando en cuenta la extensi贸n, complejidad y desconocimiento de lo que contiene el Bosque Seco Chiquitano, tanto la deforestaci贸n como el fuego conducen de manera irreversible a la degradaci贸n de su biodiversidad en una magnitud a煤n mayor a la que se puede registrar con base en la informaci贸n de especies que actualmente se tiene, seg煤n el documento. El an谩lisis tambi茅n contempla el desplazamiento de la poblaci贸n, la interrupci贸n de sus medios de vida y de la asistencia escolar, el costo humano y econ贸mico del desarraigo, las p茅rdidas materiales de cultivos, viviendas y de activos productivos de la agricultura familiar, comunitaria y comercial, que dificultan su recuperaci贸n. En cuanto a las afectaciones a la salud y seguridad humana se tendr谩n problemas respiratorios y oftalmol贸gicos y otros vinculados al consumo de agua contaminada por la lixiviaci贸n de cenizas en los cursos y cuerpos h铆dricos, adem谩s del riesgo para las vidas humanas. 聽 Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario