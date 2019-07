Choferes anuncian marchas y bloqueos de las mil esquinas

Fotografia: El Diario Agrandar la foto + Twittear La Federaci√≥n ¬†de Choferes de La Paz anunci√≥ que hoy, cuando falta un d√≠a para el festejo de ¬†la Gesta Libertaria de La Paz,¬† cumplir√°n ¬†un paro movilizado ¬†a partir de las ¬†6:00 ¬†con el bloqueo de las mil esquinas, en rechazo al reglamento edil de sanciones al ¬†transporte p√ļblico. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, calific√≥ ¬†esta protesta como ¬†una falta de respeto a la ciudadan√≠a, y ¬† amenaz√≥ con convocar a una Asamblea de la Pace√Īidad para tomar decisiones. "En un ampliado de todos los secretarios generales de nuestro gremio hemos decidido que ma√Īana (hoy) vamos a salir en marcha por diferentes v√≠as de la ciudad de La Paz. Adem√°s, vamos a realizar bloqueo de las mil esquinas desde las seis de la ma√Īana", inform√≥ el secretario de finanzas de la Federaci√≥n Primero de Mayo, Mario Silva. Con √©l coincidi√≥ ¬† ¬†el secretario general de la Central √önica de Transportes La Paz, Freddy Quispe, quien resalt√≥ que el paro ser√° contundente. "Vamos a bloquear las mil esquinas en La Paz, pero adem√°s vamos a marchar por todas las v√≠as posibles y concluir√° con un cabildo que acabar√° en la puerta del Palacio Consistorial", dijo y ¬† aclar√≥ que la movilizaci√≥n no durar√° 24 horas. Asegur√≥ que las marchas saldr√°n de la zona Sur, Achachicala, Perif√©rica, Villa Victoria, La Portada, adem√°s de los barrios en ¬†el l√≠mite ¬†con la ciudad de El Alto, como Ballivi√°n, Ceja, Faro Murillo, ¬†entre otros. "Nosotros estamos exigiendo lo justo. No nos pueden sacar multas de todo y de nada", dijo Quispe. El dirigente explic√≥ ¬†que son cuatro los pedidos que exigen al gobierno municipal: la modificaci√≥n del reglamento ¬†de sanciones, ya que asegur√≥ que sus compa√Īeros reciben exceso de boletas de infracciones con multas ¬†desde 300 hasta 700 bolivianos. Tambi√©n se rechaza el parqueo tarifado, se observa el ¬†incumplimiento al acuerdo firmado en 2017 y la invasi√≥n de rutas con los buses de transporte municipal. Por su parte, el burgomaestre pace√Īo resalt√≥ que el reglamento est√° en vigencia desde hace tres meses y que ¬†si el sector consolida su movilizaci√≥n, el municipio ya no tendr√° "nada m√°s que hablar" ¬†con los choferes. Por eso anunci√≥ que convocar√° a la ciudadan√≠a a una Asamblea de la Pace√Īidad para que de forma conjunta se tomen decisiones al respecto. "La protesta en v√≠spera del aniversario de la Gesta Libertaria de La Paz es una falta de respeto a la ciudad, ¬†a una celebraci√≥n tan importante". Los choferes no quieren cumplir con la norma porque quieren seguir trameando y maltratando a la gente y eso no lo vamos a tolerar", advirti√≥ la autoridad. Por su parte, Silva asegur√≥ que no es "una falta de respeto", sino que los choferes ¬†como pace√Īos ¬†s√≥lo exigen ¬† mejores condiciones para trabajar. ¬†A√Īadi√≥ que las calles tienen huecos, por falta de mantenimiento, y no se observa a donde va la plata de los impuestos que paga la ciudadan√≠a. El dirigente critic√≥ ¬†la "soberbia" del burgomaestre Revilla a la hora de atender las demandas del sector. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario