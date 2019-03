Fotografia: Vias Bolivia Agrandar la foto + Twittear El ampliado de la Federaci√≥n Departamental de Choferes 1ro de Mayo determin√≥ la tarde de hoy que no renunciar√° a los 0.20 centavos que retiene y le entrega la empresa estatal V√≠as Bolivia por la tasa de rodaje de la autopista La Paz-El Alto. Los propios dirigentes confirmaron que porcentajes de ese dinero, adem√°s de ir destinados a viajes, vi√°ticos e infraestructura, fueron a parar a algunas "farras". "Sobre los 0.20 centavos,¬†el transporte no va a renunciar a ese aporte voluntario que hace en la autopista, ese aporte tiene que ser fiscalizado y se tiene que hacer una rendici√≥n de cuentas como en esta asamblea", inform√≥ el secretario ejecutivo de la Confederaci√≥n de Choferes de Bolivia, Ismael Fern√°ndez. El presidente de la C√°mara de Diputados, V√≠ctor Borda, propuso que V√≠as Bolivia paralice la transferencia econ√≥mica de 0.20 centavos, que diariamente se hace a cuentas bancarias de los dirigentes de los choferes, luego de conocer el manejo irregular de estos montos. En el ampliado realizado con resguardo policial, adem√°s, se determin√≥ que no permitir√°n la "intromisi√≥n" de pol√≠ticos en los aportes realizados por los choferes. El secretario ejecutivo de los transportistas, Rub√©n S√°nchez, indic√≥ que los montos recaudados dentro de los sindicatos ser√°n discutidos "de manera interna". "Todo el monto econ√≥mico dentro de nuestra federaci√≥n se lo va a discutir de manera interna, dejando claro que estos recursos son netamente sindicales y aportes voluntarios de lo que se va a tener", manifest√≥ S√°nchez. En febrero pasado, el diputado Wilson Santamar√≠a denunci√≥ que V√≠as Bolivia¬† transfiri√≥ 11,9 millones de bolivianos, desde 2008 hasta 2017, a cuentas privadas de los dirigentes de los choferes. Posteriormente, de la voz de S√°nchez, se conoci√≥ que ese dinero "no exist√≠a" en las arcas del gremio, raz√≥n por la cual se convoc√≥ hoy a un ampliado para que los exdirigentes rindan cuentas de estos recursos. Al encuentro asisti√≥ Fern√°ndez, pero no as√≠ el exdirigente y actual diputado Franklin Dur√°n. Fern√°ndez demand√≥ a los exdirigentes Dur√°n¬† y Ren√© Vargas¬†dar explicaciones de los montos manejados en sus gestiones. Agreg√≥ que los dos sindicatos disconformes con el manejo de los 0.20 centavos ser√°n sancionados bajo la norma sindical. ¬† Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario