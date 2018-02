Choferes urbanos bloquean La Paz y cercan la Alcaldía

Fotografia: Erbol Agrandar la foto + Twittear Choferes del transporte urbano de la ciudad de La Paz coparon la mañana de este miércoles con puntos de bloqueo varias calles y avenidas de la Sede de Gobierno e instalaron un cerco de micros en las esquinas de la Alcaldía de la Paz. Con esta medida los transportistas urbanos rechazan la intención del Alcalde Luis Revilla de comprar unos 72 minibuses Puma Katari, que ampliarían el servicio de transporte hacia otras zonas, donde el primer lote de buses de la misma línea, no llega por razones geográficas. Desde la madrugada, los dueños de micros y colectivos tomaron las calles y parquearon sus motorizados en calles y avenidas troncales, impidiendo la circulación de vehículos particulares, ante la impotencia policial de levantar los microbuses. Los dirigentes del transporte reportaron al menos unos 42 puntos de bloqueo en distintas zonas aledañas, lo cual ocasionó el traslado de personas y estudiantes que fueron los más afectados para llegar a sus unidades educativas y las oficinas públicas y privadas. La Dirección Departamental de Educación declaró tolerancia pero al parecer insuficiente porque igual los estudiantes no logran llegar al centro de la ciudad de La Paz. Comentar Imprimir Enviar Articulo Comentarios sobre el artículo El contenido de los comentarios es de entera responsabilidad de los usuarios y no reflejan necesariamente la linea editorial de la revista Datos. Nombre E-mail Comentario Copie el código de seguridad: »» Enviar Comentario